Directo | Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo

Andalucía abre una nueva etapa política con la toma de posesión de Juanma Moreno al frente de la Junta, que renueva su cargo gracias al acuerdo alcanzado con Vox. El recién investido presidente de la Junta de Andalucía de la XIII legislatura tomará posesión del cargo este domingo en un acto institucional que se celebrará en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza en Sevilla, con la asistencia prevista de unas 300 personas.

La ceremonia comenzará a las 9.30 horas y contará con la intervención inicial del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que será el encargado de leer el escrito de nombramiento. A continuación, Juanma Moreno jurará el cargo ante ejemplares de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tercera legislatura de Juanma Moreno al frente de la Junta

Juanma Moreno afronta así su tercera legislatura como presidente de la Junta de Andalucía, después de haber sido investido el jueves en segunda votación en el Parlamento andaluz. Su elección salió adelante con los votos favorables de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que el Partido Popular ha suscrito un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía.

La nueva etapa política llega 49 días después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. En esos comicios, el PP-A obtuvo 53 de los 109 escaños de la Cámara autonómica, sin lograr revalidar la mayoría absoluta de la anterior legislatura. Ese resultado obligó a Moreno a abrir negociaciones con Vox para garantizar tanto la investidura como la gobernabilidad de Andalucía.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones incluye 150 medidas, entre ellas la denominada “prioridad nacional”, una de las principales exigencias del partido liderado por Santiago Abascal. Además, el pacto incorpora al Gobierno andaluz al portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, que asumirá la vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Un acto institucional en los jardines de San Telmo

La toma de posesión se celebrará en los jardines del Palacio de San Telmo, un escenario distinto al elegido en julio de 2022, cuando el acto tuvo lugar a pie de calle, en el Paseo de Roma, ante la fachada principal del palacio, y contó con unos 600 invitados.

En esta ocasión, el programa arrancará a las 9.20 horas con la interpretación musical de Andante Festivo. A las 9.25 horas está prevista la pieza Las Musas de Andalucía, Op. 93: III. Talía, coincidiendo con la llegada del presidente de la Junta y el saludo a las autoridades presentes.

Tras la lectura del nombramiento por parte de Jesús Aguirre, Juanma Moreno jurará el cargo y recibirá la medalla y el emblema de solapa como presidente de la Junta de Andalucía. Posteriormente, pronunciará su discurso institucional. El acto concluirá con la interpretación del Himno de Andalucía y del Himno de España, a cargo del cuarteto de cuerda de la Fundación Barenboim-Said.

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Al evento asistirán también, en representación del Gobierno central, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.