Cómo comerse Andalucía este verano: estas son las recomendaciones de los famosos con la garantía del ‘Solete’ Repsol

Sol, buen clima, playas infinitas, calas secretas, patrimonio, cultura, naturaleza y, por supuesto, gastronomía. Las razones para visitar –o recorrer- Andalucía durante el verano son infinitas, y ahora se suma una más: la posibilidad de comer en buen restaurante con el aval de alguna de las celebrities preferidas por el público español.

Esta es la propuesta de la nueva edición de verano de los ‘Soletes Repsol’, de la Guía Repsol, el oráculo gourmet nacional que es garantía de la mejor experiencia culinaria. En esta ocasión, el sello ha distinguido a más de 250 establecimientos repartidos por todas las comunidades, 38 de ellos en Andalucía, escogidos por los famosos que recorren durante la temporada estival los cuatro puntos cardinales de la Península.

Antonio Resines, uno de los prescriptores de la Guía Repsol / GUÍA REPSOL

¿Qué son los soletes de Repsol?

Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.

Son unos galardones que otorga esta marca a aquellas joyas escondidas que están repartidas por toda España" que "se reivindican día a día" y "revolucionan la hostelería con una oferta variada y fresca". No hace falta que sean establecimientos de precios elevados y grandes chefs, de hecho, el objetivo de los soletes también es poner en valor aquellos establecimientos aparentemente comunes, pero que resultan ser una gran opción para disfrutar de una buena comida.

Casa Juan en Vejer de la Frontera / TRIPADVISOR

Suelen contar con una edición de verano y otra de otoño, y en sus últimas ediciones han creado nuevas categorías distinguiendo a los mejores restaurantes de carretera, las mejores terrazas, los establecimientos con solera o los especiales para Navidad, a los que en esta edición de verano de 2026 se suman los de los famosos.

Para la ocasión, el oráculo gourmet nacional ha distinguido a más de 250 establecimientos, entre los que destacan los chiringuitos y terrazas: Antonio Resines recomienda Joseín, en Comillas (Cantabria); Toni Acosta, Casa África, en Taganana (Tenerife), a los que en el caso de Andalucía se suman como prescriptores músicos como Florent de Los Planetas, escritores como Antonio Muñoz Molina o referentes del mundo de la televisión como Paz Padilla.

Estos son los ‘Soletes’ de los famosos en Andalucía

Un total de 38 establecimientos han sido incluidos en el listado y se localizan a las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

Los ‘Soletes’ famosos de Almería

La presentadora Isabel Jiménez recomienda el Chiringuito Cancún (Roquetas de Mar), Costamarga en Níjar, y Mini Bar en Almería.

recomienda el Chiringuito Cancún (Roquetas de Mar), Costamarga en Níjar, y Mini Bar en Almería. El grupo Miss Caffeína propone Fantasía Italiana, también en Almería, J.Emilio, en Roquetas de Mar, y La Loma, en Níjar.

Vistas desde el Chiringuito Pez Limón en Zahara de los Atunes, Cádiz / TRIPADVISOR

Los ‘Soletes’ famosos de Cádiz

El músico Antonio Carmona aconseja visitar Casa Juan, en Vejer de la Frontera.

aconseja visitar Casa Juan, en Vejer de la Frontera. El escritor Antonio Muñoz Molina se decanta por Larga 70, en El Puerto de Santa María.

se decanta por Larga 70, en El Puerto de Santa María. El presentador Carlos Sobera elige La Loma, en Chiclana de la Frontera.

elige La Loma, en Chiclana de la Frontera. El grupo Los Nikis propone ITO tapas y Le Club, en Chiclana de la Frontera, y Venta Molina, en Vejer de la Frontera.

propone ITO tapas y Le Club, en Chiclana de la Frontera, y Venta Molina, en Vejer de la Frontera. La cantautora Maui de Utrera recomienda Casa Gaspar, en Sanlúcar de Barrameda.

recomienda Casa Gaspar, en Sanlúcar de Barrameda. El humorista Pablo Carbonell opta por Pez Limón, en Zahara de los Atunes.

opta por Pez Limón, en Zahara de los Atunes. La presentadora y humorista Paz Padilla elige Almadraba, Casa Juanito, El Trompeta, Monte-Mar y Ramón Pipi, todos en Zahara de los Atunes.

elige Almadraba, Casa Juanito, El Trompeta, Monte-Mar y Ramón Pipi, todos en Zahara de los Atunes. El actor Pepón Nieto recomienda Venta Curro, en Zahora.

Los ‘Soletes’ famosos de Granada

La cantante Anni B Sweet propone Baltanás, en La Zubia, y Palo Cortao y Ranco, en Granada.

propone Baltanás, en La Zubia, y Palo Cortao y Ranco, en Granada. El grupo Los Planetas recomienda Casa Torcuato, en Granada.

recomienda Casa Torcuato, en Granada. El miembro de Los Planetas Florent se decanta por Alhambra Palace y Fútbol, ambos en Granada.

se decanta por Alhambra Palace y Fútbol, ambos en Granada. El grupo Sexy Zebras elige La Rosa, en Albolote.

El grupo Sexy Zebras / GUÍA REPSOL

Los ‘Soletes’ famosos de Huelva

El diseñador de moda Modesto Lomba recomienda No Ni Ná y Rocío, ambos en Ayamonte.

Los ‘Soletes’ famosos de Málaga

La cantante Anni B Sweet propone La Salina, en Fuengirola.

El presentador Carlos Sobera recomienda Solo Qui, en Marbella

Florent, de Los Planetas, elige Colonia Sea and Sand, en Vélez-Málaga.

El grupo Miranda se decanta por Altamirano, en Marbella.

se decanta por Altamirano, en Marbella. El actor Pepón Nieto opta por Marbella, ubicado en la ciudad del mismo nombre.

Restaurante Altamirano en Marbella / TRIPADVISOR

Los ‘Soletes’ famosos de Sevilla