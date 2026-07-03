Problemas técnicos retrasan la publicación de la primera adjudicación de plazas universitarias en Andalucía

Con los nervios de punta. Así deben estar más de 50.000 estudiantes andaluces que tras superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la otrora Selectividad, estaban a la espera de conocer, este viernes 3 de julio, la primera adjudicación de plazas universitarias para el curso 2026-2027. Este anuncio es, junto a la publicación de las notas, del momento más esperado por los estudiantes, especialmente por aquellos alumnos que por su calificación creen que pueden estar con un pie dentro y otro fuera de la carrera anhelada.

En años anteriores, el Distrito Único Andaluz publicaba la primera adjudicación de plazas universitarias para el curso 2026-2027 en torno a la medianoche del día señalado. Es decir, los datos deberían haber estado disponibles desde las 00.00 horas de este viernes. Sin embargo, los estudiantes que han accedido al portal se han encontrado con el siguiente mensaje: "Aviso importante: Por problemas técnicos, la publicación de la 1ª adjudicación de la fase ordinaria de grados se hará a lo largo del día de hoy. Rogamos disculpen las molestias". Sin que se especifique más datos de la hora o el tiempo que tardará en estar resuelta la incidencia.

Mensaje en la web del Distrito Único Andaluz / CÓRDOBA

Además, la adjudicación de plazas es uno de los referentes académicos por excelencia, ya que la primera adjudicación de plazas marca la nota de corte de los distintos grados universitarios ofertados, sirviendo de referencia a los estudiantes que realizarán la PAU el próximo curso.

Una nota de corte que se fija en función de la demanda de solicitudes frente al número de plazas ofertadas en cada carrera y que se determina por la calificación del alumno o alumna que obtiene la última plaza ofertada. En todos los casos, la calificación suele bajar en sucesivas adjudicaciones de plazas.

Fecha de adjudicación de plazas

Los estudiantes que soliciten plaza en alguna de las universidades andaluzas sabrán si han obtenido plaza el próximo viernes 3 de julio, fecha de la publicación de la primera adjudicación de plazas, en el Distrito Único Andaluz. En caso de no estar de acuerdo con el resultado, se abrirá un plazo de alegaciones del 3 al 9 de julio.

Paralelamente, se abrirá el plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera en las mismas fechas, del 3 al 9 de julio.

En función de las plazas que finalmente se cubran y de las vacantes disponibles, habrá una segunda adjudicación el jueves 16 de julio, con un plazo de alegaciones del 16 al 20 de julio. Y un segundo plazo de matrícula en las mismas fechas.

Último día de la PAU en Córdoba / Manuel Murillo

Estas fueron las notas de corte de la UCO en 2025

En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria.

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Plazo de Matrícula

Una vez adjudicadas las plazas se abre el plazo de matrícula con el siguiente calendario.