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DISTRITO ÚNICO ANDALUZ

Este es el doble grado con la nota de corte más alta de Andalucía: novedades en el liderazgo para el curso 2026-2027

Consulta el listado con las carreras universitarias más demandadas en las universidades públicas andaluzas

Alumnos durante el examen de la PAU en Córdoba

Alumnos durante el examen de la PAU en Córdoba / Manuel Murillo

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María Roso

Con unas horas de retraso –y los consecuentes nervios- debido a un fallo técnico en la página web del Distrito Único Andaluz, los estudiantes que superaron la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad, ya saben si han entrado en el grado universitario de su elección para el curso 2026-2027.

El Distrito Único Andaluz ha hecho pública este viernes 3 de julio, alrededor de las 10.30 horas, la primera adjudicación de plazas con las notas de corte que fijan la demanda de los grados en las nueve universidades públicas de Andalucía.

Este año, la nota de corte más alta corresponde al doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Granada (UGR), con un 13,625 (frente al 13,680 del año pasado), que recupera el primer puesto en el podio que ya ocupó en el curso 2024-2025. En segundo lugar, el doble grado que lideró el listado el año pasado, el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Sevilla (US), con un 13,594 (frente al 13,750 del año pasado).

Satisfacción en el último día de la PAU

Examen de la PAU en la Universidad de Córdoba / Manuel Murillo

Cierra el podio la doble titulación de Ingeniería Informática, Tecnología Informática y Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que alcanza una nota de corte de 13,374.

Las notas de corte en las universidades andaluzas

Para el curso 2026-2027, las universidades públicas andaluzas ofertan más de 51.000 plazas en más de 500 grados y dobles titulaciones distribuidos entre los nueve centros públicos de la comunidad autónoma. Estos son los grados con mayor nota de corte en cada universidad pública andaluza.

Notas de corte en la Universidad de Almería

En la Universidad de Almería, los grados con mayor nota de corte son Medicina (13,094), Enfermería (12,170) e Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (11,932).

Notas de corte en la Universidad de Cádiz

El top 3 de las carreras más demandadas en la Universidad de Cádiz es: Matemáticas + Ingeniería Informática (13,258), Medicina (13,122), e Ingeniería Aeroespacial (12,869).

Notas de corte en la Universidad de Córdoba

Para el próximo curso las carreras de la UCO con mayor nota de corte son Medicina (13,204), seguida del doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,502).

Estudiantes repasan antes de entrar al primer examen de Selectividad en la Universidad de Sevilla

Estudiantes repasan antes de entrar al primer examen de Selectividad en la Universidad de Sevilla / Rocío Soler Coll

Notas de corte en la Universidad de Granada

La Universidad de Granada tiene la carrera con la nota de corte más alta de Andalucía: el doble grado de Matemáticas y Física (13,625). Le siguen Medicina (13,294) y Odontología (13,030).

Notas de corte en la Universidad de Huelva

Los grados con más demanda en la Universidad de Huelva son Medicina (13,078), Enfermería (12,110) y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,714).

Notas de corte en la Universidad de Jaén

En la Universidad de Jaén, las mayores notas de corte son para los grados de Medicina (13,115), Enfermería (12,249) y Fisioterapia (11,899).

Notas de corte en la Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga cuenta con los siguientes grados con la mayor nota de corte: Medicina (13,125), Matemáticas + Ingeniería Informática (13,058) e Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (12,492).

Notas de corte en la Universidad de Pablo de Olavide

En la Pablo de Olavide, de Sevilla, las carreras más demandadas son el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho (13,336), Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración (12,8457) y Relaciones Internacionales (12,736).

Notas de corte en la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla cuenta con el grado con la segunda nota de corte más alta de Andalucía: Física y Matemáticas (13,594). Le siguen Ingeniería Informática, Tecnologías de la Información y Matemáticas (13,374) y Biomedicina Básica y Experimental (13,335).

Noticias relacionadas y más

Consulta aquí la primera adjudicación de plazas en universidades andaluzas.

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