Nueva fecha clave en la PAU: ¿Cuándo se publica la segunda adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía?

Tras la publicación de la primera adjudicación de plazas en las universidades andaluzas, llega un nuevo hito en el calendario de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad, en Andalucía con la segunda adjudicación de plazas para los grados universitarios del Distrito Único Andaluz

Se trata de una segunda oportunidad para aquellos alumnos que se quedaron a las puertas o en lista de espera para entrar en la carrera de su elección, dentro de los más de 500 títulos de grado que ofertan las universidades públicas de Andalucía, con más de 51.000 plazas. Esta segunda adjudicación suele bajar la media de nota de corte, una vez se ha completado el proceso de matrícula de la primera adjudicación de plazas, que tiene lugar entre el 3 y 9 de julio.

El 3 de julio el Distrito Único Andaluz ha hecho pública la primera adjudicación de plazas para los alumnos que han realizado este año la convocatoria ordinaria de la PAU y solicitan un puesto en las universidades andaluzas para el curso 2026-2027. Esta primera adjudicación reveló una leve bajada de la nota requerida para entrar en los grados universitarios más demandados en Andalucía con doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Granada (UGR), a la cabeza con un 13,625 (frente al 13,680 del año pasado),

Un examen de la PAU 2026 en la Universidad de Córdoba. / Manuel Murillo

El descenso en las notas de corte, ya se observó el curso pasado, y es consecuencia directa de la bajada de las calificaciones de los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por el cambio en el modelo de examen que se ha producido este año, que evalúa aspectos competenciales con una sola opción de ejercicio.

Fecha de la segunda adjudicación de plazas

En función de las plazas que finalmente se cubran y de las vacantes disponibles tras el primer proceso de matrícula, hay una segunda adjudicación de plazas que se publican a las 00.00 horas del 16 de julio en el portal del Distrito Único Andaluz, con un plazo de alegaciones del 16 al 20 de julio.

Cómo consultar las adjudicaciones

Para saber si se ha accedido al grado al que el alumno quería entrar, es necesario entrar al enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese enlace, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa). También se podrán realizar los trámites necesarios para la matrícula e incluso las reclamaciones pertinentes.

Alumnas antes de los exámenes de Selectividad en la Universidad de Sevilla / Rocío Ruz / Europa Press

Plazo de Matrícula

Una vez adjudicadas las plazas en el segundo turno se abre el plazo de matrícula del 16 al 20 de julio.

Estos son los grados más demandados en Andalucía

Para el curso 2026-2027, las universidades públicas andaluzas ofertan más de 51.000 plazas en más de 500 grados distribuidos entre los nueve centros públicos de la comunidad autónoma. Estos son los grados con mayor nota de corte en cada universidad pública andaluza.

Notas de corte en la Universidad de Almería

En la Universidad de Almería, los grados con mayor nota de corte son Medicina (13,094), Enfermería (12,170) e Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (11,932).

Notas de corte en la Universidad de Cádiz

El top 3 de las carreras más demandadas en la Universidad de Cádiz es: Matemáticas + Ingeniería Informática (13,258), Medicina (13,122), e Ingeniería Aeroespacial (12,869).

Notas de corte en la Universidad de Córdoba

Para el próximo curso las carreras de la UCO con mayor nota de corte son Medicina (13,204), seguida del doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,502).

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba / CÓRDOBA

Notas de corte en la Universidad de Granada

La Universidad de Granada tiene la carrera con la nota de corte más alta de Andalucía: el doble grado de Matemáticas y Física (13,625). Le siguen Medicina (13,294) y Odontología (13,030).

Notas de corte en la Universidad de Huelva

Los grados con más demanda en la Universidad de Huelva son Medicina (13,078), Enfermería (12,110) y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,714).

Notas de corte en la Universidad de Jaén

En la Universidad de Jaén, las mayores notas de corte son para los grados de Medicina (13,115), Enfermería (12,249) y Fisioterapia (11,899).

Notas de corte en la Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga cuenta con los siguientes grados con la mayor nota de corte: Medicina (13,125), Matemáticas + Ingeniería Informática (13,058) e Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (12,492).

Notas de corte en la Universidad de Pablo de Olavide

En la Pablo de Olavide, de Sevilla, las carreras más demandadas son el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho (13,336), Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración (12,8457) y Relaciones Internacionales (12,736).

Notas de corte en la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla cuenta con el grado con la segunda nota de corte más alta de Andalucía: Física y Matemáticas (13,594). Le siguen Ingeniería Informática, Tecnologías de la Información y Matemáticas (13,374) y Biomedicina Básica y Experimental (13,335).