PP y Vox: 48 horas para salvar la investidura de Juanma Moreno con la inmigración como el gran escollo

"Si nos enrocamos en lo que nos aleja, el acuerdo se alejará. Si avanzamos sobre aquello en lo que coincidimos, el acuerdo estará más cerca". Así comenzó Juanma Moreno su discurso en el Parlamento andaluz, con una llamada a Vox para que no ponga el foco en las diferencias y aleje la repetición de elecciones en Andalucía. En eso están PP y Vox en Andalucía, en una negociación intensa, intercambiando papeles, tratando de buscar puntos de encuentro y orillando aquello donde saben que ponerse de acuerdo es más difícil.

Con Juanma Moreno al frente, escoltado por Antonio Sanz y Antonio Repullo, el núcleo duro del PP estiró la jornada en el Parlamento hasta bien entrada la tarde en conversaciones con Vox. Una negociación agónica con la vista puesta en el jueves. Hay 48 horas para que Moreno pueda salvar su investidura en segunda ronda. "Como siga por ese camino puede ser en tercera, cuarta...o nunca", avisó un portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, desde Madrid. El PP insiste en que quiere que la semana acabe con Moreno investido por tercera vez presidente de la Junta de Andalucía.

La gran diferencia está ahora mismo en inmigración y en menor medida en las políticas agrarias que define Bruselas y contra las que el PP no está dispuesto a plantar batalla: del Pacto Verde a Mercosur. Moreno es vicepresidente del Comité de las Regiones y abrir una guerra a la UE no entra en sus planes.

Vox exige que Juanma Moreno asuma el discurso de la prioridad nacional. Un concepto que el candidato del PP tildó de "ilegal", "electoralista" y "eslogan vacío". Los de Santiago Abascal quieren que por escrito se recoja que en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales, los inmigrantes irán por detrás de los andaluces. "¿Es que Guardiola, Azcón o Mañueco han apoyado medidas ilegales?", replicó un enfadado Manuel Gavira, portavoz de Vox, cuando se le preguntó sobre esta diferencia con el PP de Andalucía. En esta materia, entre ambos partidos que deben pactar la investidura hay ahora mismo un abismo. Los acuerdos cerrados en otras comunidades son difíciles en Andalucía sin acabar de golpe con el discurso de centro moderado del barón del PP.

Vox exige que Moreno asuma que la inmigración es "un problema" que preocupa a los andaluces como la vivienda, la sanidad, el empleo o la corrupción. El presidente andaluz no quiere renunciar a su discurso. Hasta ahora ha abogado por una inmigración ordenada, ha rechazado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, ha exigido flujos reglados y retorno a sus países cuando haya acuerdos para esta deportación. Cabe un acercamiento en este sentido, avisan desde el PP. Pero Moreno siempre ha hablado de una Andalucía de acogida, de una tierra de convivencia y ha defendido que los inmigrantes son necesarios en sectores como la agricultura, la construcción e incluso en el sector de la hostelería y el turismo. Dinamitar ese discurso tragando con prioridad nacional será complicado.

Orillar las diferencias

Eso hizo el candidato del PP: poner el foco en los asuntos donde sí es posible pactar. Rebajas fiscales, políticas de acceso a la vivienda y contra la ocupación, ayudas a las familias, contra el acoso escolar, por la Andalucía rural y el campo y exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez inversiones en infraestructuras.

Si el acuerdo de PP y Vox en Andalucía se centrara en esos asuntos, el pacto estaría hecho. El problema está en lo que no dijo Moreno. El candidato del PP apeló al humanismo y al discurso del Papa León XIV en su visita al Congreso de los Diputados. Defendió que tiene "valores sólidos que no cambiarán por coyunturas políticas", renegó de "medidas mágicas" que otros, dijo, han prometido en campaña electoral, habló de "moderación, diálogo y cercanía", de "una Andalucía de convivencia y respeto" y dejó claro que seguirá siendo "fiel" a su "forma de entender la política".

Vox no ocultó su enfado. Aseguran que Moreno sigue tentado por la posibilidad de obtener las cuatro abstenciones que hacen falta para que su investidura salga adelante con la izquierda. Esa vía está cercenada. El único acuerdo posible es con el partido de Santiago Abascal y todos lo saben. Asumen que no es fácil. Que queda mucho por negociar. Que van a poner toda la carne en el asador y que no hay que dar nada por perdido. El PP, que el pasado 17 de mayo obtuvo 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta (55), perdió doce días, insiste Vox, en descolgar los teléfonos tras las elecciones. Quieren que lo paguen. "Vamos a votar que no hasta que haya acuerdo", insistió el líder de Vox en Andalucía, que con 15 diputados tiene la llave de la investidura.

Este martes, el Parlamento andaluz oirá a todos los grupos políticos de menor a mayor: Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox, PSOE y PP. Por la tarde, se celebrará la primera votación. Alcanzar la mayoría absoluta está descartado. Que cuatro diputados de Vox se abstengan el jueves, ahora mismo, tampoco es posible. Pero siguen negociando y quedan 48 horas para conseguirlo.

Fuente: El Correo de Andalucía