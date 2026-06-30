Andalucía lidera los casos de corrupción en el primer trimestre de 2026 según datos del CGPJ

Andalucía lidera las estadísticas del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ en el primer trismestre del año 2026. Los tribunales españoles procesaron a un total de 20 personas (16 físicas y 4 jurídicas), 16 de ellas en Andalucía (12 físicas y 4 jurídicas). Andalucía también lideró el número de condenas en los tres primeros meses del año con un total de 5 de las 15 emitidas en órganos provinciales.

El Consejo General del Poder Judicial revela estos datos a través de su web. Esta información corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es esta la que más altos índices de preocupación cuasa a la ciudadanía. Los protagonistas de estos datos son "funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política".

Recuerda el CGPJ que los delitos relacionados con la corrupción son: delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437, 438 y 438 bis), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (corrupción en los negocios) del art. 286 ter.

Personas acusadas en el primer trimestre de 2026

Andalucía lideró entre el 1 de enero y el 31 de marzo la clasificación de personas acusadas por delitos de corrupción. En total, han sido 12 personas físicas y 4 jurídicas las encausadas por hechos relacionados con los ilícitos anteriormente mencionados. Lejos quedan las otras tres comunidades de la lista: 2 personas físicas en Murcia, una en Cataluña y otra en Castilla y León.

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Los datos de sentencias dictadas dejan a Andalucía también a la cabeza de sentencias emitidas. En total, han sido cinco las condenas condenatorias promulgadas por los tribunales andaluces, una de ellas alcanzada por conformidad. Murcia con 4 (dos condenas y dos absoluciones) sigue la lista, que completan Cataluña con 2 (condenas), Extremadura con otras tantas (una condena y una absolución), Comunidad Valenciana (una condena parcial) y Galicia con una condena.

Fuente: El Correo de Andalucía