Vox anticipa su no a Juanma Moreno en Andalucía y exige al PP que asuma la prioridad nacional en su Gobierno

"A esta hora, las 14:00 de la tarde del lunes previo a la votación, el Partido Popular y Vox no tienen suscrito ningún acuerdo". Vox votará que no en la primera votación de investidura. Así de claro ha sido el líder de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, tras escuchar el programa de gobierno del presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, en la que no ha habido referencia alguna a la prioridad nacional.

Los de Santiago Abascal lo tienen claro, sin acuerdo sobre la mesa no hay apoyos a Moreno, no importa cuántas veces se tenga que convocar al pleno del Parlamento autonómico para votar. Lo ha dicho el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en Madrid y Gavira, en Sevilla. Vox quiere en Andalucía lo mismo que en Extremadura, Aragón y Castilla y León y no dará luz verde hasta que lo consiga.

"Hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, pues habrá que trabajar en las cosas que no", ha explicado Gavira sobre el discurso del dirigente popular. Así, aunque ha defendido la "voluntad" que ambas formaciones tienen para alcanzar un acuerdo y espera que esto "cristalice". Aun así, ha reconocido que las votaciones podrían repetirse tantas veces como fueran necesarias si no hay un pacto.

Vox exige a Moreno que hable de inmigración

Aunque Moreno ha defendido que seguirá siendo el mismo si repite como presidente de la Junta de Andalucía, también ha realizado multitud de guiños a las exigencias de Vox para apoyarle. Desde la defensa del campo y la ralentización del pacto verde europeo hasta la reducción de los impuestos o el impulso a la vivienda, algunos de los pilares que Gavira reclama para darle sus votos al popular.

Sin embargo, hay un tema que Moreno ha evitado siquiera mencionar: la inmigración. El dirigente popular no ha dedicado ni un segundo a la medida que Gavira abandera: la prioridad nacional. "Nosotros queremos que en Andalucía haya un gobierno donde la prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda este es los acuerdos", ha confirmado a preguntas de los medios y ha recordado que ya se da en otras comunidades en las que gobierna el PP.

Gavira le ha recordado al dirigente popular que la inmigración es uno de los principales problemas que los andaluces perciben en la comunidad autónoma. "Me parece que en un discurso de investidura tiene que afrontar todos los problemas", ha explicado el líder de Vox, entre los asentimientos de los suyos. "Es un olvido voluntario", ha denunciado.

Una Andalucía "contra el Gobierno de Sánchez"

Gavira también ha cargado contra el popular por, según él, dejar abierta la puerta a una posible abstención de la izquierda el jueves para poder ser investido: "La única opción que tiene el PP que es Vox". Moreno ha hablado de que si cuatro diputados se abstienen o solo dos lo apoyan, él podría ser presidente. Sin embargo, en Vox creen que esas declaraciones. "Cuando hace eso, es entrar en un juego peligro", le ha advertido.

"Queremos que Andalucía tenga un gobierno que sea un bastión contra el Gobierno de Sánchez", ha explicado Gavira, que ha asegurado que la portavoz del PSOE en la Cámara, María Jesús Montero, es "la testaferra del señor Sánchez". Así, ha subrayado que "Lo que tiene que decir abiertamente que su socio preferente es Vox".

Fuente: El Correo de Andalucía