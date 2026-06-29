Carboneras repetirá otra vez el pleno para derribar El Algarrobico

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento convocará en los próximos días un nuevo pleno para abordar la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, rechazando la necesidad de encargar nuevos informes como esgrimieron los concejales que paralizaron la votación. En declaraciones a los medios, el regidor confirmó que el Consistorio recibió el pasado viernes la notificación del último auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que otorga un plazo de 20 días hábiles para anular el permiso urbanístico concedido a Azata del Sol en 2003.

Ante este mandato judicial, Hernández explicó que la secretaria municipal ya está trabajando para convocar la preceptiva comisión informativa previa y, posteriormente, repetir la sesión plenaria. «Esperamos que ahora sí, por orden del TSJA, los concejales voten lo que tienen que votar, que como bien sabemos es la nulidad de la licencia», manifestó.

Cuestionado por los argumentos de los siete ediles que sumaron mayoría para dejar el asunto sobre la mesa alegando la falta de informes complementarios, el alcalde fue tajante: «El TSJA no habla en ningún momento de solicitar nuevos informes. Este procedimiento lleva 23 años y el TSJA es taxativo, claro y conciso».

En este sentido, el primer edil reiteró que, tras contar con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, el tribunal «no incide y no va más allá de proceder a la anulación», por lo que dejó en manos de los citados ediles responder «qué pueden estar buscando» al intentar dilatar el trámite en el pleno.

Sobre las advertencias de la Sala respecto a la apertura de un procedimiento penal y la imposición de multas si persiste la desobediencia, Hernández descartó que dichas consecuencias puedan recaer sobre él en caso de un nuevo bloqueo. «En ningún momento, si un servidor sigue cumpliendo lo que me ordenan los tribunales», ha defendido.

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«Yo tengo claro que tengo que cumplir lo que dictamina el TSJA. Un servidor está haciendo todo lo que se me ordena hasta donde llegan mis capacidades, pero como comprenderá, no puedo levantarle la mano a ningún concejal», zanjó el primer edil.