Andalucía eleva a seis las mujeres asesinadas por violencia machista en el año 2026

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de seis asesinatos por violencia machista tras confirmarse el caso de la mujer de 44 años en la provincia hispalense de Mairena del Aljarafe, presuntamente asesinada por su pareja, de 44 años, el pasado 27 de junio de 2026.

El Ministerio de Igualdad ha condenado este lunes en una nota el presunto feminicidio por violencia de género. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía un hijo menor de edad. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en 2026 en todo el territorio nacional y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han querido expresar su «más rotunda condena y su absoluto rechazo» ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instaron a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima y subrayó la importancia de la implicación del entorno más cercano para detectar y comunicar posibles casos de violencia. En este sentido, destacó que «familiares, amistades o vecinos desempeñan un papel fundamental a la hora de alertar cuando la mujer, debido al miedo o a su situación de especial vulnerabilidad, no puede acudir por sí misma a los recursos disponibles para denunciar».

Asimismo, ha señalado que es necesario comprender que «muchas víctimas no pueden manifestar libremente lo que están sufriendo, por lo que cualquier indicio de violencia o comportamiento agresivo debe considerarse suficiente para poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato y mostró «su frustración, impotencia y profundo dolor» ante este nuevo caso de violencia machista.

Asimismo, en su nombre y en el del Gobierno andaluz transmitió «su condena, cariño y apoyo» a la familia y amistades de la víctima, al tiempo de hacer un llamamiento «a la unidad» de todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía andaluza, incidiendo en que «no se subestimen las señales e indicios de que una mujer pueda estar sufriendo violencia».

Recursos de ayuda

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas on line a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat on line, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8,00 horas a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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Por otro lado, también han precisado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).