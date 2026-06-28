El PP confía en que Juanma Moreno alcance la presidencia este jueves y Vox deja en vilo la investidura en Andalucía

En Andalucía hemos pasado de las comparecencias del presidente de la Junta sin preguntas a las negociaciones políticas secretas. El apagón informativo decretado en las conversaciones abiertas entre PP y Vox para negociar el futuro Gobierno andaluz se ha asumido con la misma naturalidad con la que comenzamos a acudir a comparecencias de políticos convertidas en pregones donde no se admite que los periodistas pregunten al final. Así nos va.

A 48 horas de que este martes el Parlamento vote por primera vez la investidura de Juanma Moreno para que alcance su tercer mandato como presidente de la Junta de Andalucía, no sabemos qué pasará. Vox deja en vilo la investidura y el PP confía en que salga adelante en segunda vuelta, cuando el jueves se vuelva a votar en una nueva ronda. Empezamos la semana con una moneda tirada al aire: puede que sí o puede que no haya presidente de la Junta de Andalucía.

Confianza en el PP

¿Por qué hay confianza en el PP en acabar la próxima semana con Juanma Moreno como presidente de Andalucía? Con sinceridad: no lo sabemos. En un cálculo político, en el núcleo duro del barón andaluz simplemente entienden que no hay razones de peso para que Vox se oponga y vote en contra. Aplican la lógica política. Dan por hecho que el partido de la extrema derecha no tiene ningún interés en ir a unas nuevas elecciones, donde no tendrían nada que ganar. Entienden que en términos prácticos el acuerdo es más que posible y está cerca, es una cuestión de voluntad política. Asumen que Vox no tiene interés en alargar el paripé de una negociación donde cada uno de los actores políticos ya sabe hasta dónde el otro está dispuesto a llegar. Incluso asumen que todos tienen ganas de descansar porque el año ha sido duro y nadie sabe si habrá elecciones generales en otoño.

En la versión más naif incluso en el seno del Consejo de Gobierno se baraja el argumento de que Moreno y Abascal tienen buena relación, se conocen, se entienden y fueron amigos de las Nuevas Generaciones del PP. Que coincidieron políticamente cuando eran jóvenes es cierto. Que se entienden y se respetan, no lo es. Si Vox tiene interés en algo es en dejar claro que Moreno es un barón más del PP y que como el resto deberá comulgar con el catecismo de la extrema derecha española. Abascal no dará medidas de gracia a Moreno, por más que de veinteañeros compartieran pupitre en el PP.

Escepticismo en Vox

¿Ha dado el partido de Santiago Abascal algún síntoma de que esté cerca de alcanzar un acuerdo? No. Al revés, los últimos mensajes del candidato andaluz, Manuel Gavira, más bien enfrían y alejan el pacto. Moreno y Gavira han coincidido esta semana en El Rocío en el tradicional acto de la saca de yeguas y en lo único que han coincidido es en el color y el tejido de la guayabera que vestían ambos. Por eso, sorprendentemente, Andalucía enfila una nueva semana en la que su Gobierno está en el aire.

La estabilidad política de Andalucía pasó definitivamente a la historia. Ya no hay certezas. Con Vox, nunca se sabe. Moreno empuja y alienta a cerrar el acuerdo cuanto antes, convencido de que el Gobierno andaluz necesita tiempo para sacar adelante unos nuevos presupuestos. Es el principal argumento del acelerón que se han dado convocando el pleno de investidura la última semana de junio.

No se conoce qué cesiones ha hecho el PP de Andalucía a Vox. Se ignora si los de Abascal entrarán o no en el futuro Gobierno andaluz. No se sabe cómo va a digerir el PP el término de prioridad nacional que Vox considera indispensable y Moreno tachó de ilegal, electoralista y eslogan hueco. La consejería de Agricultura ha estado en el punto de mira porque Vox la ha pedido en otras comunidades donde han existido acuerdos previos. Se ha barajado una cartera vaciada de contenido, con el núcleo duro de las políticas en manos del PP y Vox al frente del medio rural. Se ha deslizado la posibilidad de que Vox designe a un independiente próximo que forme parte del Consejo de Gobierno. Incluso el PP insiste en que habrá acuerdo sin que Vox forme parte del Ejecutivo de Juanma Moreno. En Canal Sur, donde ya conocen bien a Vox del primer acuerdo de 2018, los trabajadores, hasta los más cercanos al PP, dan por hecho que los de Abascal volverán a hacerse con el control de parcelas clave de informativos y de la programación de la cadena. Porque Vox puede insistir muchas veces en que no quiere sillones pero lo que sí quiere es controlar el relato y sabe que en la cadena autonómica tiene un altavoz muy importante.

Abascal quería dejar claro que, aunque sea por solo dos votos, en Andalucía ahora Vox tiene la sartén por el mango. Quedará todavía más claro si dan calabazas a Moreno esta semana. Aunque esté fuera de toda lógica política. Está claro que Vox y PP están condenados a entenderse, a pactar y hasta a compartir gobiernos. Todo lo demás es postureo. Pero quién sabe, vamos a oscuras. No quieren que sepamos y está claro que lo están consiguiendo. ¿Lío, qué lío, no sé nada de ese lío del que usted me habla?

Fuente: El Correo de Andalucía