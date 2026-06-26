Juanma Moreno y Vox buscarán el pacto "hasta el último minuto": "Vamos a ver si de aquí al martes se llega al acuerdo"

"Hasta el último minuto". A solo 72 horas de que comience el debate de investidura del Parlamento de Andalucía, PP y Vox siguen sin alcanzar alcanzado un acuerdo. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad autónoma, Manuel Gavira, han confirmado que las negociaciones se producen a diario, pero que todavía no han alcanzado una firma.

Ambos han estado en la mañana de este viernes en la tradicional saca de las yeguas de El Rocío. Allí, el presidente ha confirmado que, "a día de hoy", ambas formaciones mantienen el diálogo en busca de un acuerdo e "intentando anteponer los intereses de los andaluces". A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de cerrar un pacto, Moreno no ha dudado: "No lo sabemos".

"Vamos a ver si de aquí al martes se llega al acuerdo, si no, pues de aquí al jueves que de la semana que viene", ha explicado el portavoz de los de Santiago Abascal. Si esto no se logra, Gavira confía en poder cerrar un pacto "cuando toque", pero ha avisado de que "lo principal es tener un buen acuerdo que beneficie a los andaluces". "Lo que tenemos ahora es que estamos en la fase de trabajo", ha insistido.

Que haya Gobierno "lo antes posible"

El debate de investidura de la comunidad autónoma comenzará este lunes, cuando el candidato a la presidencia expondrá su programa de gobierno. Ya por el lunes por la tarde, tras las réplicas del resto de grupos, será el turno de la votación. Gavira ya confirmó tras la ronda de contactos que, si no hay acuerdo su formación votará en contra del dirigente popular. En este caso, se volverá a hacer la misma pregunta a los diputados 48 horas después, el jueves, dando más tiempo a los partidos de la derecha para conseguir un pacto satisfactorio para ambos.

"Nuestra intención es que haya gobierno lo antes posible", ha asegurado el líder de los populares andaluces. Hace días que el PP ha pisado el acelerador. El primero objetivo de Moreno es poder conseguir un presupuesto para el próximo año y para ello los trabajos deben comenzar a principios de julio, pero sin gobierno, no es posible. Así, tras lamentar que "no depende" de su partido, Moreno ha defendido que van a "seguir dialogando hasta el último minuto".

Pese a que el portavoz de Vox ha defendido la "buena voluntad" de ambos partidos, también ha recordado que el PP "dejó pasar 12 días antes de hablar con Vox". "El sentido común, lo que hubiese recomendado es que las conversaciones hubiese empezado cuanto antes", ha subrayado para lamentar las prisas. "En Extremadura, como Aragón, como Castilla y León, como Valencia, tienen buenos acuerdos y nosotros queremos trasladar esos buenos acuerdos a Andalucía", ha defendido.

Exigencias de Vox

Gavira ha desgranado que ambos partidos negocian todavía las medidas que cada uno propone para desarrollar en los próximos cuatro años. De esta forma, el líder de Vox en la comunidad ha explicado que ellos pusieron "encima de la mesa un mensaje de defensa del campo, de bajada de impuestos, de prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública y que el gobierno de Andalucía sea un bastión contra el gobierno de Sánchez".

Las negociaciones entre ambas formaciones se producen a diario, según ha defendido, tanto con reuniones como por vía telefónica. Todo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio antes del jueves para que el gobierno andaluz pueda comenzar a funcionar. De hecho, la idea de los populares es poder celebrar un pleno más en julio antes de que sus señorías se vayan de vacaciones en agosto.

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En Vox defienden que sus exigencias serán las mismas que en otras comunidades. Así, han priorizado que el futuro gobierno que presida el dirigente popular desarrolle medidas acordes a su plan ideológico. Para lograrlo, la formación ha entregado un documento a los populares que recogen todas las políticas que quieren implantar, aunque algunas de ellas son consideradas como "ilegales" por miembros del PP.

Fuente: El Correo de Andalucía