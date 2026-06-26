El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación

Casi 2.000 aspirantes decidieron no jugarse la plaza. El pasado 20 de junio, 19.141 personas se sentaron finalmente ante el primer examen de las oposiciones docentes de Secundaria en Andalucía, una de las mayores convocatorias educativas previstas para este año 2026. Fueron menos de las inscritas. Según los datos de la Consejería de Educación, alrededor del 10% de los participantes no acudió a una prueba clave tanto para entrar en la bolsa de empleo público como para lograr una plaza fija.

La ausencia de ese volumen de opositores cambia el tablero para quienes sí acudieron al llamamiento. En total, la Junta ha convocado 5.047 plazas repartidas entre 66 especialidades, lo que deja una ratio media de 3,8 aspirantes por plaza. Una competencia elevada, pero inferior a la que habría resultado si todos los inscritos hubieran comparecido al examen. La mayor parte de la oferta corresponde al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con 4.406 plazas. A ellas se suman 201 para Profesores de Música y Artes Escénicas y otras 440 para Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Tras este proceso, en septiembre llegará el acceso a cátedra para los profesores que aspiren a convertirse en catedráticos.

La especialidad que concentró mayor número de aspirantes fue Educación Física. En total, 2.736 personas se presentaron a la prueba para optar a una de las 503 plazas convocadas. Es también la especialidad con más vacantes de toda la oposición, aunque la elevada participación deja una ratio de 5,4 aspirantes por plaza.

La segunda con mayor presencia fue Orientación Educativa, con 1.847 examinados para 351 plazas. En este caso, la competencia se sitúa en torno a 5,3 personas por plaza. Le sigue Formación y Orientación Laboral, con 1.355 participantes para 391 plazas, una de las ratios más favorables entre las especialidades con más demanda: 3,5 aspirantes por plaza.

También destacan Física y Química, con 1.079 opositores para 225 plazas, y Matemáticas, donde se presentaron 973 aspirantes para 255 vacantes. En el primer caso, la ratio ronda los 4,8 opositores por plaza; en el segundo, se sitúa en 3,8. En el caso de Matemáticas, en las oposiciones del año pasado quedaron sin cubrir el 41% de las plazas, según los datos de la Consejería de Educación. Ese antecedente aumenta la atención sobre el desarrollo del proceso actual y sobre la capacidad final de los tribunales para cubrir toda la oferta disponible.

En el ámbito de Música y Artes Escénicas, 594 aspirantes se presentaron a la especialidad de Música en Secundaria, donde hay 151 plazas convocadas. Esto deja una ratio cercana a cuatro personas por plaza. También sobresalen las cifras de Guitarra y Violín, ambas con 158 participantes. En Guitarra se ofertan 30 plazas, lo que supone algo más de cinco aspirantes por plaza, mientras que en Violín hay 20 vacantes, con una competencia más alta: casi ocho personas por plaza.

En Formación Profesional, una de las especialidades con mayor participación fue Mantenimiento de Vehículos, con 382 aspirantes para 110 plazas, lo que deja una ratio de 3,5 personas por plaza. Cocina y Pastelería reunió a 370 opositores para 80 vacantes, con una proporción de 4,6 aspirantes por plaza.

Cuándo se publican las calificaciones

El mes de julio será decisivo para los opositores. En los primeros días, está prevista la publicación de las calificaciones provisionales de la primera prueba. A partir de ese momento se abrirá el periodo de atención al opositor, reclamaciones, resolución de alegaciones por posibles errores y publicación de las notas definitivas. Si se toma como referencia el calendario del año pasado, la resolución de las primeras calificaciones podría situarse en torno al 3 de julio.

En 2025, esta fase estuvo marcada por numerosas quejas, especialmente por la penalización de errores ortográficos o de forma y por incidencias relacionadas con la presentación de la programación didáctica.

La previsión de la Consejería de Desarrollo Educativo es que las calificaciones de la segunda prueba, la publicación de los méritos y la relación definitiva de aprobados puedan quedar cerradas durante la segunda quincena de julio. El objetivo es que el proceso esté resuelto antes del inicio del próximo curso escolar y, de cara al año que viene, volver a convocar plazas de Maestros y Secundarias en el mismo concurso por oposición.

Fuente: El Correo de Andalucía