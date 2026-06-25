Asamblea general
Grupo Dcoop presenta una facturación de 1.421 millones en el año 2025
Las exportaciones del grupo Dcoop superaron los 697 millones de euros en 2025, lo que representa el 49% de su facturación total
Dcoop ha celebrado este jueves su asamblea general, que contó con la asistencia de más de 300 cooperativistas, jornada en la que se aprobaron las cuentas anuales y el reporte de estado de información no financiera de 2025, así como un repaso por los acontecimientos del año pasado y cómo se encuentra la realidad agroalimentaria en estos momentos. La facturación consolidada de la cooperativa Dcoop y sus filiales españolas ascendió en 2025 a 1.421 millones de euros.
La meteorología cambiante que se vivió en 2025 (una primavera lluviosa, con un verano muy duro de calor y un invierno con frío, lluvia intensa y borrascas continuadas) ha afectado, como no podía ser de otra manera, a las producciones de los cooperativistas de Dcoop y, como consecuencia, a su facturación.
Más socios y nuevas secciones
Dcoop fue incorporando más socios en distintas secciones y se crearon dos nuevas: Cítricos y Almazaras. La primera de ellas fue creada en mayo de 2025 y está integrada por un grupo de siete entidades naranjeras del Valle del Guadalquivir: la cooperativa andaluza de segundo grado Zuman con sede en Sevilla, formada por las cooperativas Alcafruit de Alcalá del Río (Sevilla), del Campo Guadiaro de San Pablo del Buceite (Cádiz), Cítricos Andaluces de Brenes (Sevilla), Hortofrutícola Naranjales del Guadalquivir de Cantillana (Sevilla), San Sebastián de Lora del Río (Sevilla), SAT Síntesis de El Viar-Alcalá del Río (Sevilla), Tesoricoop de San Martín del Tesorillo (Cádiz), Sunaran de Palma del Río (Córdoba) y Única Group de Almería.
El futuro de esta sección pasa por comercializar el zumo de estas naranjas, una apuesta por la industrialización que se conseguirá con la compra de la fábrica de Zumos Palma en Palma del Río y la adquisición de la marca Zumosol.
El Grupo Dcoop vendió fuera de nuestras fronteras por un valor superior a los 697 millones de euros en 2025, lo que en términos de volumen se tradujo en 278,923 millones de kilos/litros/unidades.
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