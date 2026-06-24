La Junta de Andalucía urge a Vox a aprobar la investidura de Moreno el día 30 para iniciar 2027 con un nuevo presupuesto: "Ya vamos con retraso"

Para que los presupuestos de una comunidad autónoma como Andalucía, que suman más de 50.000 millones de euros, entren en vigor el 1 de enero hay que superar una compleja tramitación que arranca cada año en torno al mes de mayo. En esa fecha, la Consejería de Hacienda publica en el BOJA la orden de inicio del expediente y da instrucciones a las consejerías para que remitan previsiones de ingresos y gastos antes del 1 de agosto, como fija la normativa. En el mes de julio, además, tiene que estar cerrado el expediente de previsión de techo de gasto, una estimación que se calcula cada año y que sirve como base para el cálculo posterior de la envolvente de las cuentas autonómicas. Ninguno de esos pasos se ha aprobado ya en un año marcado por la campaña, las elecciones andaluzas y posteriormente las negociaciones para conformar gobierno que tienen una fecha clave el próximo 30 de junio con la primera votación.

"Ya vamos con cierto retraso", admitió la consejera portavoz, Carolina España, tras el Consejo de Gobierno, apremiando de esta forma a la formación de Santiago Abascal para que cierre el acuerdo antes de la sesión de investidura convocada por el presidente del Parlamento Jesús Aguirre el próximo lunes y martes. "Pero lo que está claro es que si queremos presupuestos el 1 de enero, es aconsejable que haya gobierno en el mes de julio", apuntó.

En este sentido, la consejera confió en "llegar a tiempo" en la elaboración y en cumplir con los objetivos "por la buena labor y la buena gestión de los técnicos de la Consejería de Hacienda". Pero se trata, en cualquier caso, de una realidad especialmente compleja. No sólo por los tiempos de inicio del expediente sino porque la ausencia de mayoría absoluta incorporan un nuevo periodo de negociaciones internas en el gobierno (si entra Vox en alguna consejería) o en el Parlamento (si se queda fuera del poder ejecutivo).

Los plazos de los presupuestos

Durante los últimos años de mayoría absoluta uno de los ejes del discurso económico del Gobierno andaluz ha sido la aprobación en tiempo y forma de los presupuestos cada año. Es decir, todos los ejercicios han entrado en vigor el 1 de enero después de que la mayoría absoluta del PP haya permitido su aprobación sin sobresaltos en la Cámara. El Gobierno de Juanma Moreno en solitario ha podido definir prioridades de gastos e inversiones así como políticas de rebajas fiscales sin estar condicionado por ninguna negociación.

Ese escenario ha cambiado ahora. La Junta de Andalucía sólo tendrá presupuestos en función del pacto que el PP renueve cada año con Vox. De ahí que sean muchos los territorios de coalición en los que las cuentas no llegan al 1 de enero. El extremo en este sentido es el Gobierno de España que lleva toda la legislatura en blanco por la imposibilidad de cerrar los acuerdos necesarios en el Congreso.

En caso de no llegar al 1 de enero, automáticamente se renuevan los presupuestos de 2026, lo que limita la capacidad de aumento de gastos y reducen el margen de actuación política especialmente en el ámbito de las inversiones. No afecta en ningún caso al personal ni al mantenimiento de los servicios públicos. En el momento en el que se aprueben los nuevos sustituyen a los prorrogados. Así ocurrió por ejemplo en 2022 por la convocatoria electoral.