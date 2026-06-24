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Tráfico ferroviario

El Gobierno subraya la "compleja coordinación" tras la caída de un cable en una catenaria que provocó el corte entre Sevilla-Córdoba

En Córdoba se refugiaron hasta siete trenes y algunos también en Sevilla, según ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández

Varios trenes en la estación Córdoba-Julio Anguita.

Varios trenes en la estación Córdoba-Julio Anguita. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Agencias

Córdoba / Sevilla

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este miércoles la "compleja" coordinación, no exenta de riesgos, que supuso la caída ayer de un cable de media tensión sobre una catenaria en La Rinconada (Sevilla), que provocó el corte temporal de la línea ferroviaria entre Sevilla y Córdoba, lo que provocó numerosas incidencias en los AVE Sevilla-Madrid.

En respuesta a los periodistas en Sevilla, ha explicado que los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas, cuando el cable cayó sobre la catenaria que alimenta tanto la vía de alta velocidad como la convencional, lo que produjo incidencias "de manera inmediata" y que se tuviera que suspender el tráfico ferroviario. Se inició entonces una coordinación con la compañía Endesa, titular del cable "que se fundió, se quemó literalmente y cayó encima de las vías".

Hubo un equipo de bomberos preparado para intervenir

"Después de una actividad muy compleja de coordinación y no exenta de riesgos importantes, con presencia incluso de equipos de bomberos que no tuvieron que intervenir finalmente, se procedió a la retirada de ese cable sobre la catenaria en torno a la 1.20 de la madrugada", ha detallado Fernández.

Unos viajeros accediendo a un Avant. | E.P.

Unos viajeros accediendo a un Avant, uno de los modelos de tren afectados por la interrupción de la circulación entre Córdoba y Sevilla. / E. P.

Esto propició que, desde ese momento, pudiera ir restableciéndose "poco a poco" el tráfico ferroviario y se aprovecharon todas las posibilidades técnicas para conseguir que los distintos trenes que estaban en vía llegaran hasta "zonas de refugio", las distintas estaciones.

Siete trenes refugiados en Córdoba

En el caso de Córdoba se refugiaron hasta siete trenes y algunos también en Sevilla, ha dicho el delegado, quien ha indicado que también se activó a la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar que hubiera alguna situación de riesgo.

Noticias relacionadas y más

Renfe inició además un protocolo con Cruz Roja para evitar que hubiera situaciones de desatención a los distintos viajeros. 

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