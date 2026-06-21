Los ayuntamientos de Málaga tienen ya listas sus playas para la gran avalancha de bañistas

Los 14 ayuntamientos costeros de la provincia y las dos mancomunidades del litoral ya tienen todo preparado para que la Noche de San Juan abra de manera multitudinaria la temporada de baños. En los últimos días, se han anunciado los dispositivos de vigilancia que restaban por poner en marcha, así como los servicios de recogida de residuos mar adentro, con la ayuda de embarcaciones especiales, que garantizan el óptimo estado de la Costa del Sol de cara a las primeras grandes avalanchas de visitantes.

El Ayuntamiento de Málaga daba el pasado lunes su particular pistoletazo de salida a la temporada alta, ya con todos los servicios ya operativos y una batería de mejoras centradas en la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Más de 2,8 millones de euros es el montante presupuestado para dotar de todos esos servicios que, como cada año, incluyen ciertas novedades.

Por ejemplo, para los próximos meses se estrenan dos nuevas torres de vigilancia para reforzar la cobertura visual de los socorristas y la renovación de la red de megafonía de las playas, una actuación que se completará durante este verano y que permitirá mejorar la emisión de avisos, recomendaciones e información de servicio a los bañistas. Y es que la incidencia de los potenciales ahogados preocupa y mucho a las autoridades autonómicas y locales.

Socorristas

Hasta mediados de septiembre, el servicio de salvamento y socorrismo pasa a funcionar todos los días. El contingente de socorristas cubrirá todo el litoral urbano malagueño, con un total de 42 socorristas, personal sanitario, embarcaciones de rescate, motos acuáticas y ambulancias para atender cualquier incidencia, según ha subrayado el propio Consistorio de la capital.

Costa occidental

En cuanto a la limpieza mar adentro y respecto a los ocho municipios del litoral occidental, hasta 15 barcos retirarán los residuos flotantes o situados en la primera lámina superficial de agua salada. La inversión prevista asciende a casi 1,4 millones de euros y beneficiará de manera directa a los usuarios de las playas de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva.

El contrato se licita por primera vez para dos campañas completas, como fórmula con la que la entidad supramunicipal busca dar más estabilidad a la planificación del dispositivo. El servicio finalizará el 31 de agosto. Las embarcaciones trabajarán los siete días de la semana: de 8.00 a 16.00 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 18.00 horas los sábados, domingos y festivos.

Aportaciones

El coste del servicio será asumido en un 40% por los ayuntamientos beneficiarios, mientras que el resto correrá a cargo de la Mancomunidad. Según la entidad, el encarecimiento de combustibles, mantenimiento e IPC no se trasladará a los municipios. Por cierto, en la última campaña se registró un ligero descenso en el volumen de residuos retirados.

En 2025 se recogieron 113,13 metros cúbicos en el litoral occidental, frente a los 118,22 metros cúbicos de 2024. La reducción fue del 4,3%, equivalente a 5,09 metros cúbicos menos. El dato más destacado se produjo en los plásticos, tradicionalmente el residuo con mayor presencia en estas actuaciones. Según la Mancomunidad, se pasó de 100,99 metros cúbicos de plásticos recogidos en 2024 a 81,62 metros cúbicos en 2025.

Imagen de archivo de una torreta en el litoral malagueño más occidental. / L. O.

Costa oriental

En cuanto al dispositivo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, un total de diez embarcaciones de limpieza recorre desde hace unos días el litoral de Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja. Durante nueve horas recogerán a diario la materia orgánica y también la inorgánica que se encuentren en el mar.

Dominan entre los residuos retirados de ramas o plásticos a peces muertos, medusas o hidrocarburos que flotan sobre la superficie. En este caso, el servicio estará activo hasta el 15 de septiembre. No obstante, el contrato contempla que, si fuese necesaria la intervención de alguna embarcación durante el resto del año por alguna urgencia, podría disponerse de este servicio las 24 horas.

Balances

Este año se ha adjudicado el contrato por cuatro años a la empresa Servimar Axarquía por valor de 1,57 millones de euros. Sólo durante la pasada temporada se retiraron del conjunto del litoral axárquico más de 50 toneladas de materia orgánica, 51 toneladas de materia inorgánica y se actuó sobre 1.800 metros cúbicos relacionados con hidrocarburos.

A partir del 1 de junio también entrará en funcionamiento el servicio de limpieza de las aguas superficiales del litoral. Mediante embarcaciones especializadas se realizará la localización y retirada de residuos sólidos flotantes y semisumergidos, como plásticos, embalajes, peces muertos o medusas, además de la recogida y depuración de natas flotantes.

En Rincón de la Victoria

Por su parte, el también municipio axárquico de Rincón de la Victoria mantiene operativa la labor mar adentro desde los primeros días de junio. Este servicio cubre el tramo comprendido entre las playas de La Cala del Moral y de Torre de Benagalbón, en horario de 10.00 a 18.00 horas. La empresa adjudicataria con un presupuesto de más de 69.000 euros es igualmente Servimar Axarquía. En este caso el contrato se ha suscrito por dos años por el reseñado importe, y es prorrogable durante 2027 y 2028.

Ahogamientos

En estos días previos a la Noche de San Juan, la Junta también ha presentado una nueva campaña para evitar ahogamientos en playas y piscinas, destacando que desde que en 2019 se impulsó una nueva estrategia de prevención para reforzar la seguridad en las zonas de baño. En este periodo, las muertes por ahogamiento en la provincia malagueña se han reducido en un 35,7%.

En 2025 hubo en Andalucía un total de 107 personas fallecidas, de las que 18 se localizaron en la provincia, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. De los registros provinciales se destaca que casi la totalidad de las personas fallecidas fueron hombres (17), con 9 fallecimientos en aguas naturales y 8 en piscinas.

Torrox refuerza la asistencia

El Ayuntamiento de Torrox mantendrá operativo hasta el próximo 17 de septiembre un programa reforzado para el baño asistido en las playas. Así, las personas con necesidades especiales, mayores o ciudadanos con lesiones temporales podrán disfrutar del mar con total seguridad.

En concreto, este servicio prestado por una decena de voluntarios de Protección Civil, se ofrecerá en las playas de El Morche, El Cenicero, Ferrara y El Peñoncillo, como indica el alcalde, Óscar Medina. Acompañado por la edil Vanessa López, el regidor defiende que se busca garantizar que todo el mundo, "sin importar su condición física, pueda disfrutar del litoral del municipio en igualdad de oportunidades",

"Una playa excelente no es solo la que tiene el agua limpia, sino la que es capaz de recibir a cualquier persona con dignidad y seguridad", alega. Las personas que deseen la prestación de este servicio, que se ofrecerá de lunes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, podrán solicitarlo llamando al teléfono 952 53 04 73 o a través del correo electrónico proteccioncivil@torrox.es