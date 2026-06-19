PSOE
Susana Díaz exige explicaciones sobre las joyas a José Luis Rodríguez Zapatero: "La situación es muy jodida"
La expresidenta andaluza pide contundencia al partido ante las informaciones que rodean al expresidente socialista y su entorno más cercano
Victoria Flores
"Explicaciones y respuestas". La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido clara en sus declaraciones sobre los supuestos delitos por los que se investigan al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que declara estos días en la Audiencia Nacional. La ex secretaria general del PSOE andaluz ha pedido que su partido se muestre "contundente" ante estas informaciones.
La que fuera líder de los socialistas andaluces ha participado en el programa Por fin de Onda Cero, donde ha sido preguntada por su opinión respecto a la investigación policial sobre la posible vinculación del expresidente con el caso Plus Ultra. El exdirigente socialista ha sido imputado por presunto tráfico de influencias y otros delitos, además, en el registro de su despacho fueron encontradas numerosas joyas.
Díaz ha definido como "muy jodida" la situación actual por la que atraviesa su partido. A la situación de Zapatero se le suman también los supuestos casos que rodean al entorno más cercano del presidente del Gobierno. Así, ha asegurado que entre la militancia se respira "desolación" y ha defendido que "algo hay que hacer". "El bien a proteger es primero España, y después el PSOE", ha defendido.
Estas declaraciones de la senadora andaluza han llegado después de que el juez que estudia el caso, José Luis Calama, a quién Díaz ha definido como "muy riguroso", haya citado como investigadas también a las dos hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez. Además, el magistrado también investigará como imputada a la secretaria del ex secretario general de los socialistas, Gertrudis Alcázar.
"Era previsible", ha señalado Díaz sobre la decisión del juez, aunque ha aclarado que "por muy previsible que fuera, no deja de ser doloroso". Las empresas de las hijas del expresidente presuntamente cobraron 800.000 euros de empresas vinculadas de su padre. Aun así, Díaz ha puntualizado que esta "es la mejor manera de proteger los derechos fundamentales de estas dos jóvenes" para que puedan "defenderse".
La expresidenta andaluza reconoce que conocer estas informaciones está siendo "un shock" para ella, dada la estrecha relación que mantenía con el que fuera secretario general de los socialistas andaluces. De hecho, ha asegurado que se siente "mal" al conocer el "tipo de informaciones" que están surgiendo. "Yo soy de las que sí necesito respuestas", ha subrayado para lamentar que la situación es "muy preocupante".
Sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han sido encontradas en el despacho de Zapatero, Díaz ha puntualizado que "no ayuda que diez días más para explicar la trazabilidad de lo que ha aparecido en la caja fuerte". Así, ha destacado que esta información "se esperaba ayer" y ha apuntado que, si pasa tiempo, "las cosas quedan asentadas, y es mucho más difícil que tú creas lo contrario".
"Cuanto antes se den esas explicaciones, cuanto antes estén las respuestas, cuanto antes se pueda demostrar que los indicios a los que ha hecho referencia el juez tienen respuestas coherentes, esa confianza [en Zapatero] se podrá restaurar", ha señalado. De hecho, ha indicado que ella tiene "ojos en la cara" y si viera "un patrimonio, unas joyas" cuyo origen desconoce, alguien se lo "tendrá que explicar".
La expresidenta andaluza ha destacado que su partido debe mostrarse "enemigo" de estos comportamientos y que no puede parecer "cómplice de lo que está pasando". "Hay que querellarse ya de una vez por todas contra quien haya suplantado y usado el nombre del PSOE", ha sentenciado para señalar que en la base de la militancia cree que "no se pueden seguir esquivando golpes, sino que hay que ser proactivo".
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