VERANO
La playa de Andalucía que todos quieren visitar este verano: cuatro kilómetros de arena, historia y paraíso
Elegida por la publicación especializada Conde Nast Traveler como la Mejor Playa de Andalucía 2026 y aspirante al título nacional
Hay playas bonitas, playas virales y playas que parecen diseñadas para quedarse en la memoria. La playa de Bolonia, perteneciente al municipio de Tarifa, en Cádiz, pertenece a la última categoría, y acaba de ser elegida por la revista especializada Conde Nast Traveler como la Mejor Playa de Andalucía 2026, y una de las diez finalistas a hacerse con el título nacional esta temporada estival.
La publicación define a esta playa, encumbrada por sus lectores, como “4 kilómetros de pura felicidad. Una vez asentado, los cinco sentidos se disparan: la vista casi no puede recorrer tanta belleza, se escuchan las olas, se toca la fina arena, huele a salitre y sabe al más delicioso atún. Entonces lo sabes, estás en el paraíso”.
La descripción encaja a la perfección con un arenal que combina mar Atlántico, dunas, ruinas romanas, arena fina, viento de levante y ese punto salvaje que cada vez cuesta más encontrar en el litoral andaluz.
La playa de Bolonia no necesita demasiados artificios para justificar el reconocimiento. Así, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz la define como una playa “casi salvaje”, situada en Tarifa, a unos 15 minutos en coche del municipio, con arena fina y blanca, aguas cristalinas y unos 4 kilómetros de largo por unos 70 metros de ancho. Además, se encuentra en los límites del Parque Natural del Estrecho, lo que explica en parte que conserve ese carácter natural frente a otros destinos más urbanizados.
Bolonia, la playa andaluza que lo tiene todo
El éxito de Bolonia se entiende nada más llegar. No es solo una playa amplia para poner la sombrilla sin sentirse encajonado, sino que dibuja una postal completa. Al norte, la gran duna; al fondo, la sierra; junto a la arena, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia; y delante, el Atlántico abierto, con días de baño tranquilo y otros marcados por el viento, y desde donde se puede observar la silueta del continente africano.
La duna que convierte la playa en un mirador natural
Uno de los grandes símbolos de Bolonia es su duna, que cuenta con un sendero de recorrido junto a la playa en el que se puede apreciar el desplazamiento de las arenas por la ensenada, movidas por el viento, con vistas al Monumento Natural Duna de Bolonia. El itinerario oficial tiene 1.048 metros, una duración aproximada de 30 minutos y dificultad baja.
Ese pequeño paseo es uno de los momentos imprescindibles de la visita, y permite contemplar Bolonia en su máximo esplendor: la curva de la playa, la masa de arena, el pinar, el mar y las ruinas romanas en un mismo encuadre.
Baelo Claudia: bañarse junto a una ciudad romana
Pocas playas pueden presumir de tener, a escasos metros de la arena, una de las ciudades romanas mejor conservadas del sur peninsular. El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia nació en el siglo II a.C. en un punto estratégico del Estrecho de Gibraltar, ligado a las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África.
La conexión gastronómica e histórica es directa: las factorías de salazón de Baelo Claudia estaban dedicadas a la producción de pescado salado y de la célebre salsa romana garum, situadas en la zona meridional de la ciudad, intramuros y cerca de la playa.
Por qué es perfecta para una escapada de verano
Bolonia funciona porque reúne cuatro reclamos muy poderosos para una escapada viral de verano: playa amplia, paisaje protegido, foto icónica y plan cultural. No es solo “ir a la playa”; es subir a la duna, visitar Baelo Claudia, comer atún en la zona, esperar el atardecer y asumir que el levante también forma parte de la experiencia.
Un entorno natural único que convierte a Bolonia en un enclave especial que no se parece a ninguna otra playa en Andalucía.
Las diez finalistas a Mejor Playa de España 2026
Conde Nast Traveler invita a lectores y viajeros a participar en la votación para elegir a la Mejor Playa de España 2026, que permanecerá abierta hasta el 18 de julio. Los finalistas son:
- Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz, Andalucía)
- Ses Illetes (Formentera, Islas Baleares
- Playa de las Conchas (La Graciosa, Islas Canarias)
- Los Locos (Suances, Cantabria)
- Playa Illa Roja (Begur, Girona, Cataluña)
- Playa Norte (Peñíscola, Comunidad Valenciana)
- Las Catedrales (Ribadeo, Lugo, Galicia)
- Playa de Laida (Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Busturialdea, Vizcaya)
- Playa de Poo (Llanes, Asturias)
- Playa de Calblanque (Cartagena, Región de Murcia)
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