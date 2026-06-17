El nuevo plan de inspección de la Junta de Andalucía detecta 16.000 viviendas turísticas clandestinas anunciadas en plataformas

Los planes puestos en marcha por la Junta de Andalucía, en colaboración con las ciudades con más afluencia de visitantes, han conseguido frenar la tendencia al alza de las viviendas turísticas en la comunidad autónoma. Concretamente, las 152.000 que están dadas de alta en estos momentos suponen un 3% más que la cifra alcanza en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la Consejería de Turismo. Hace sólo un ejercicio, el porcentaje de crecimiento se situaba por encima del 14%.

Para llegar a esta desaceleración hay tres factores clave. El primero, la aprobación de normativas municipales reforzadas con el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía en 2025. Esto ha permitido la entrada en vigor de moratorias en ciudades como Cádiz, el Puerto de Santa María o el centro de Sevilla, así como de limitaciones en cuanto a las nuevas autorizaciones. Estas, además, se ejecutan ya de forma automática en algunos casos, de forma que no se pueden inscribir con una declaración responsable en una zona en la que no se puedan incorporar nuevas altas.

En segundo lugar, la revisión de las viviendas turísticas que estaban inscritas a través de una declaración responsable en el Registro de Turismo pero que no cumplían alguno de los requisitos. Así, en un trabajo coordinado con las áreas de Urbanismo de distintos ayuntamientos se han cancelado ya más de 15.300 viviendas en distintos municipios con un total de 80.000 plazas de alojamiento. "Esto representa cerca del 10% del total", inciden desde la Consejería. En la actualidad están vigentes diez convenios con municipios y capitales de provincia con elevada presencia de este tipo de alojamientos, mientras continúan los trámites para extender este modelo de cooperación a nuevas localidades.

Y una tercera vía es la labor de control de todos los pisos que ejercen su actividad de forma clandestina a través de la puesta en marcha del nuevo grupo de la unidad adscrita de Policía Nacional Titán con nuevas "herramientas de inspección y vigilancia digital", así como del plan de inspección de la propia consejería para 2026 en un marco de colaboración con las principales plataformas de alquiler. En total, se ha denunciado la existencia de más de 16.000 viviendas clandestinas a través de estas vías.

Conflicto con el Gobierno central

La Consejería de Turismo hace este balance en pleno conflicto abierto con el Gobierno de España tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el decreto por el que se creó el registro único estatal y se puso en marcha un doble filtro para permitir que los pisos se anunciaran en las plataformas. Esto dejó a miles de viviendas fuera y expulsó a más de 26.000 en las que se detectaron incumplimientos de los requisitos en un análisis realizado por los registradores de la propiedad.

Estas viviendas, que estaban dadas de alta en el Registro de Turismo Andaluz, pero que no tenían el certificado estatal para anunciarse en las plataformas de alquiler turístico, han vuelto desde la decisión del Supremo a poder anunciarse en Booking o Airbnb. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda ha pedido a las comunidades que asuman sus competencias y establezcan las medidas de control e inspección necesarias.

"Si de verdad quieren contribuir a resolver este problema y se han hecho eco del sufrimiento de los jóvenes, exijan a las comunidades autónomas responsables de esta competencia que congelen mañana mismo los alquileres en toda España, porque tenemos una ley que lo permite. Que dejen de poner alfombras rojas a los fondos buitres", apuntó este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.