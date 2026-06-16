Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jardines Alcázar CórdobaViajes gratis mayoresFichajes CCFOla de calorHostel ColónPago con tarjeta AucorsaCarteristasJuicio Carlos GonzálezAtropello mortal P. GenilJosé García RománEmpleo jovenAviserranoHombre herido por una vacaPrecios abonos CCFPlaya de la BreñaFonda de PosadasLesión Fomeyem
instagramlinkedin

Verano

Junta de Andalucía y Gobierno de España chocan por los medios aéreos disponibles para la campaña de incendios más compleja: "Es una deslealtad mayúscula"

El presidente vuelve a denunciar un "agravio" del Ministerio porque no haya más aviones desplazados a Andalucía mientras que desde la Delegación del Gobierno subrayan que todos los recursos a nivel estatal están disponibles para cuando sea necesario

VÍDEO | Juanma Moreno: &quot;Hago aquí una llamada de atención también para que la Administración General del Estado nos trate de igual a igual que al resto de comunidades autónomas&quot;

VÍDEO | Juanma Moreno: "Hago aquí una llamada de atención también para que la Administración General del Estado nos trate de igual a igual que al resto de comunidades autónomas" / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Alonso

Sevilla

Las intensas precipitaciones de este invierno, la baja humedad, las altas temperaturas y los fuertes vientos conforman un "cóctel perfecto" que ha hecho que este año se hayan triplicado las hectáreas quemadas en Andalucía respecto al mismo periodo del año pasado. En apenas quince días de campaña de máximo riesgo (que comenzó el pasado 1 de junio) ya se ha tenido que afrontar en la provincia de Huelva uno de los mayores incendios que ha sufrido la comunidad autónoma en los últimos ejercicios. En apenas una semana ardieron 5.000 hectáreas lo que obligó a un dispositivo en el que colaboraron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España que desplegó medios aéreos además de la UME. No hubo entonces ningún reproche entre ambas administraciones.

Sin embargo, ante el verano con el mayor riesgo de incendios de los últimos años, Juanma Moreno ha abierto una línea de confrontación directa con el Gobierno de España durante la presentación del plan Infoca. "Este año disponemos de 43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025 y, lamentablemente, tengo que decir que este año también el Estado vuelve a aportar cuatro medios menos aéreos que en 2024. Hago una llamada de atención también para que la Administración General del Estado colabore y nos trate de igual a igual que al resto de comunidades", argumentó el presidente, quien planteó un relato similar al escenificado en 2025. La Junta de Andalucía pide así llegar a los siete aviones desplazado a la comunidad autónoma frente de los que asegura que dispone.

Un dispositivo estatal preparado para cualquier comunidad que lo requiera

La pasada semana durante el incendio de Villanueva de Los Castillejos, en el momento en el que Andalucía declaró el nivel 2 de emergencia, la UME se desplazó al lugar del fuego con 200 militares y dejó otros 300 en reserva por si la Junta de Andalucía los solicitaba. Además, desde el Ministerio se ofreció maquinaria pesada de ingeniería, drones terrestres de última generación y hasta cuatro medios aéreos: dos helicópteros y dos hidroaviones. "Se desplazarán los medios aéreos que sean necesarios", aclaró el Gobierno de España.

Esta colaboración en uno de los mayores incendios que ha sufrido Andalucía en los últimos años es uno de los ejemplos que pone la Delegación del Gobierno para responder a las críticas de la Junta de Andalucía. "El dispositivo estatal es de apoyo a las comunidades autónomas y se compone de una flota aérea propia que se encuentra distribuida por todo el territorio nacional. Son de cobertura nacional, es decir, no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios", apuntan desde la Delegación del Gobierno. Para la campaña de verano de 2026, hay en la península 56 medios aéreos que están repartidos por toda la península y que se desplazan a uno u otro sitio con independencia de si tienen o no base permanente en Andalucía. Según los datos de la Junta, sólo tienen base permanente en Andalucía dos helicópteros en Almoraima (cádiz) y Huelma (jáen) y un avión en Málaga.

Sin embargo, según los datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde el 1 de junio de 2026, cuando arrancó formalmente la campaña de incendios, se han desplazado un total de 21 medios aéreos en Andalucía. 19 en Huelva, 1 en Málaga y 1 en Jaén. El día de mayor despliegue del Ministerio en Andalucía fue el 10 de junio, cuando se desplegaron un total de 7 medios aéreos al gran incendio de Huelva.

"Me parece de una deslealtad institucional mayúscula faltar a la verdad de esta manera, querer confrontar con un asunto en el que, hasta el momento, ha habido buena colaboración y coordinación. Desde el primer momento el Gobierno ha destinado todos los medios que la comunidad ha reclamado y de igual forma, los ha retirado cuando la dirección del dispositivo de extinción, lo ha estimado conveniente", respondió el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.

Así es el plan Infoca para 2026

La competencia en la extinción de los incendios es de la Junta de Andalucía que precisamente ha creado para reforzarla una Agencia de Emergencias. Este año el Plan Infoca cuenta con 4.700 profesionales y un presupuesto de 271 millones de euros, lo que supone un 5% más que el año pasado y un 60% por encima de las cifras de 2018. Desde el 1 de junio mantiene el máximo nivel de alerta por el riesgo de incendios en una campaña especialmente compleja en la que ya han ardido 6.700 hectáreas.

Noticias relacionadas y más

Este año cuenta con 43 medios aéreos, entre helicópteros y aviones (tres más que en 2025); estrenará dos nuevos equipos en esta campaña: una Unidad de Maquinaria Pesada y la Unidad de Fuego Técnico, especializada en el uso de fuego en la extinción y prevención. Además, dispondrá de 8 nuevas unidades móviles, una para cada provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
  2. Mercadona cambia su horario en Andalucía: esta es la causa y los detalles
  3. Elecciones andaluzas del 17M: la disputa de los escaños en cada provincia de Andalucía al minuto
  4. Más de un 94% de estudiantes pasan la prueba de Selectividad: esta es la provincia andaluza con más aprobados en la PAU 2026
  5. Resultado de los sondeos a pie de urna del 17M: mayoría absoluta para el PP y desplome del PSOE en las elecciones de Andalucía
  6. Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M: los resultados calle a calle
  7. ¿Qué ha votado Andalucía este 17M? Las elecciones andaluzas 2026 en cinco gráficos
  8. El reloj de Andalucía ya corre: las fechas que deciden si hay nuevo Gobierno o repetición electoral

Juanma Moreno arremete contra la izquierda por descartar una abstención: "Se han autoexcluido de manera irresponsable"

Junta de Andalucía y Gobierno de España chocan por los medios aéreos disponibles para la campaña de incendios más compleja: "Es una deslealtad mayúscula"

Junta de Andalucía y Gobierno de España chocan por los medios aéreos disponibles para la campaña de incendios más compleja: "Es una deslealtad mayúscula"

Andalucía afronta la temporada de incendios más compleja: "Un invierno lluvioso, altas temperaturas y viento fuerte es el cóctel perfecto"

Andalucía afronta la temporada de incendios más compleja: "Un invierno lluvioso, altas temperaturas y viento fuerte es el cóctel perfecto"

BBVA AM aporta 200.000 euros a cinco iniciativas sociales y medioambientales en Andalucía

BBVA AM aporta 200.000 euros a cinco iniciativas sociales y medioambientales en Andalucía

Andalucía duplica el crecimiento del empleo frente al resto de España

El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto

El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto

Andalucía suma 186 policías nacionales para reforzar la seguridad ante el auge de agresiones a sanitarios en la última década

Andalucía suma 186 policías nacionales para reforzar la seguridad ante el auge de agresiones a sanitarios en la última década

Medicina y Enfermería, los grados más demandados en Córdoba en el primer día de inscripción universitaria en Andalucía

Medicina y Enfermería, los grados más demandados en Córdoba en el primer día de inscripción universitaria en Andalucía
Tracking Pixel Contents