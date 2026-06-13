Andalucía suma 186 policías nacionales para reforzar la seguridad ante el auge de agresiones a sanitarios en la última década

Cuatro episodios de amenazas, insultos y agresiones a facultativos en lo que va de junio en centros sanitarios de la provincia de Sevilla han vuelto a poner el foco sobre la seguridad de los profesionales sanitarios. Los casos, denunciados esta semana por el Sindicato Médico de Sevilla y registrados en Santa Olalla, La Algaba, Lora del Río y Dos Hermanas, sirven de contexto al nuevo impulso anunciado por la Junta de Andalucía a la Unidad Sócrates, el dispositivo específico de la Policía Adscrita destinado a prevenir y actuar frente a las agresiones al personal sanitario.

El incremento de seguridad en los centros de atención primaria era ya una reivindicación consolidada. Sindicatos, profesionales y centros reclamaban en bloque una mayor protección frente a las agresiones en el lugar de trabajo. Este sábado, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha anunciado el refuerzo de esta unidad tras la celebración de la Junta Regional de Coordinación de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia en funciones, Antonio Sanz, durante una reunión sobre la Unidad Sócrates. / El Correo

La medida se apoya en la incorporación, desde el pasado 1 de junio, de 186 nuevos agentes de la Policía Nacional Adscrita, lo que permitirá ampliar de forma progresiva los efectivos reservados a este dispositivo. Según Sanz, se trata de una incorporación que no se producía desde hace 13 años.

Una agresión cada dos días

Mientras el refuerzo no llegaba, las agresiones no han parado durante todos estos años. Ya no son un hecho completamente aislado en los centros de salud y hospitales. Los datos hablan por sí solos: Andalucía registró en 2025 una agresión a médicos cada algo más de dos días. Dicho de otro modo: más de dos veces por semana, un facultativo sufrió insultos, amenazas, escupitajos o agresiones físicas por parte de un paciente o de su entorno.

Desde el 1 de junio se han incorporado 186 nuevos agentes de la Policía Nacional Adscrita, un hecho que no se producía desde hace 13 años

Una violencia que impacta de lleno en el profesional, condiciona la atención sanitaria y sigue avanzando en la comunidad: en la última década, los casos se han disparado un 153%.

Menos agresiones y "mayor percepción de seguridad"

La Unidad Sócrates -acrónimo de Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios- tiene como objetivo "minimizar y prevenir las agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, aumentar la percepción de seguridad en centros de salud y hospitales, detectar de forma temprana situaciones de riesgo y fortalecer la cooperación con el Servicio Andaluz de Salud y con los interlocutores sanitarios de Policía Nacional y Guardia Civil".

"Se trata de cuidar a quienes nos cuidan", ha defendido Sanz, que ha señalado que el objetivo es desarrollar este dispositivo para reforzar la prevención, mejorar la seguridad en centros sanitarios y hospitalarios y establecer canales permanentes de cooperación con los profesionales y los cuerpos policiales.

El anuncio llega después de que el Sindicato Médico de Sevilla haya denunciado una "preocupante sucesión" de agresiones, amenazas e insultos sufridos por facultativos en distintos centros de la provincia. Según el sindicato, el primero de los episodios se produjo el 4 de junio en Santa Olalla, donde una médica fue amenazada e insultada durante el ejercicio de su labor asistencial.

Cuatro agresiones denunciadas en lo que va de mes

A ese caso se sumaron otros incidentes en La Algaba, Lora del Río y Dos Hermanas. En La Algaba, un médico fue increpado, empujado y golpeado en el pecho por un usuario que cuestionaba una derivación hospitalaria realizada conforme al criterio clínico. En Lora del Río, una médica de guardia sufrió insultos, amenazas y expresiones racistas por parte de un paciente que exigía una prueba diagnóstica que la facultativa no consideró indicada. En Dos Hermanas, en el centro de salud Mercedes Navarro, una médica fue amenazada por la madre de una paciente tras no prescribir el tratamiento que esta reclamaba, según el relato del sindicato.

El Sindicato Médico de Sevilla volvió a reclamar al Servicio Andaluz de Salud una respuesta "contundente, ágil y eficaz", con refuerzo de las medidas de seguridad en centros de salud y puntos de urgencias, acompañamiento jurídico a los profesionales afectados, activación inmediata de los protocolos de agresiones y campañas institucionales que recuerden que los profesionales sanitarios son autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

En este contexto, la Junta sostiene que el refuerzo de la Unidad Sócrates permitirá mejorar la actuación preventiva y coordinar la respuesta ante episodios de violencia. "Queremos trabajar junto a los profesionales sanitarios, junto a la seguridad privada y junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en identificar esos centros con mayor conflictividad y priorizar esa presencia policial preventiva fundamental", ha señalado Sanz.

Cómo funciona la Unidad Sócrates

El dispositivo funciona mediante un análisis dinámico de riesgos que permite identificar los centros con mayor incidencia de conflictos y priorizar en ellos la presencia preventiva de patrullas de la Policía Adscrita. Además, mantiene contacto continuado con equipos directivos, profesionales sanitarios y servicios de vigilancia privada para conocer las necesidades de cada centro, recopilar información sobre incidencias y planificar mejor las actuaciones.

Entre las funciones de la Unidad Sócrates figuran también el seguimiento de incidentes, el intercambio de información con el Observatorio de Agresiones y el apoyo a los profesionales que hayan sido víctimas de episodios violentos. En estos casos, el dispositivo facilitará la tramitación de denuncias a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y reforzará la respuesta institucional frente a estas conductas.

Desde su puesta en marcha, la Unidad Sócrates ha realizado ya 694 entrevistas con directores y responsables de centros sanitarios y 304 contactos con vigilantes de seguridad. También ha activado actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo detectadas.

Sanz ha subrayado que el objetivo es "detectar de forma temprana situaciones de riesgo o de conflictividad", mejorar el registro y seguimiento de incidentes, priorizar la presencia preventiva en los centros con reiteración de agresiones y apoyar a los profesionales agredidos en la canalización de sus denuncias.

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La Junta enmarca este refuerzo en una estrategia integral de protección de los profesionales sanitarios basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la actuación policial especializada. "Trabajamos para proteger a nuestro personal sanitario, para proteger al sistema público sanitario andaluz de las agresiones", ha recalcado Sanz, que ha defendido la "tolerancia cero" frente a estos episodios.