Jesús Aguirre plantea un primer intento de investidura de Juanma Moreno con Vox en Andalucía en la primera quincena de julio

El PP andaluz tiene ya establecida la hoja de ruta para tratar de conseguir la investidura de Juanma Moreno. El recién renovado presidente del Parlamento, Jesus Aguirre, se reunirá con todos los portavoces de los grupos parlamentarios a partir del 22 de junio y, como establece la normativa, designará un candidato antes del 29 de junio. A partir de ahí no hay un plazo máximo definido para convocar el primer pleno pero el plan es que sea inmediato: en la primera quincena de julio. De cumplirse este calendario, en ese momento empezarían a contar los dos meses para la disolución de la Cámara y una repetición electoral si no hay pacto, posibilidad que, de momento, no está encima de la mesa ni del PP ni de Vox.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, detalló este calendario, condicionado en todo caso a las negociaciones con Vox, en una entrevista en Canal Sur Radio. Según detalló, la próxima semana se formalizará la configuración de los grupos parlamentarios. Y a partir del 22 empezará una ronda de reuniones con todos los portavoces de menor a mayor, que terminará con el encuentro entre el presidente de la Cámara y Juanma Moreno.

A partir de ahí, como máximo el 29 de junio, tendrá que presentar una propuesta de candidato, que será Juanma Moreno, para que se someta a una votación en el Pleno. El PP, con una holgada mayoría en la mesa (5 miembros frente a 2 del PSOE) puede manejar los tiempos para la convocatoria de la sesión plenaria. Pero su plan, expresado por Aguirre, es no dilatarla. "Probablemente tendremos una sesión en la primera quincena de julio", apuntó el presidente de la Cámara.

A expensas de negociaciones

Este planteamiento, no obstante, depende de las negociaciones que mantengan PP y Vox durante las próximas semanas que siguiendo el modelo de otras comunidades giran sobre varios ejes. El primero y más relevante para la formación de Santiago Abascal es el acuerdo político que establezca cómo se va a recoger en Andalucía el concepto de "prioridad nacional" que Juanma Moreno ha rechazado públicamente.

Un segundo eje fundamental es la configuración del Gobierno. Vox, de momento, no ha confirmado públicamente que quiera entrar con consejerías, pero sí repite que "Andalucía no es una excepción" y sitúa como modelo lo que ha ocurrido en Extremadura o Aragón. Es decir, gobiernos de coalición.

La Mesa del Parlamento es una tercera línea de financiación. Controla la agenda y los tiempos de la legislatura. El PP tiene ahora cinco miembros, y ha mantenido la misma estructura y los mismos nombres que había antes de las elecciones. Pero todo es provisional. "Uno o dos miembros de la mesa podrían entrar dentro de la negociación", reconoció el presidente del Parlamento. De hecho, esa es la oferta lanzada por el PP a Vox, que fue rechazada.

Queda otra línea de trabajo, que se ha activado en otras comunidades: los senadores autonómicos. El PP tiene cinco, el PSOE tres y Vox 1. La mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta ha dado margen suficiente para ceder plazas a la formación de Santiago Abascal en otros territorios, posibilidad que podría repetirse en Andalucía.