La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'

El calor aprieta ya en Córdoba y el verano se anticipa como uno de los más crudos de los últimos años, obligando a los cordobeses a buscar alternativas que les permita huir hacia refugios climáticos que dejen atrás las marcas históricas por encima de los 42 grados.

Una de las más singulares y llamativas se encuentra a poco más de dos horas de la capital, en la vecina provincia de Jaén, y tiene el sello de récord europeo. Se trata de la piscina de Amurjo, que se encuentra en la localidad jiennense de Orcera, en pleno centro de la Sierra de Segura. Conocida popularmente como la ‘Bañera de los Dioses’, está considerada una de las piscinas naturales más grandes de Europa.

Piscina de Amurjo en Orcera (Jaén) / AYUNTAMIENTO DE ORCERA

80 metros de largo en plena naturaleza

Con más de 80 metros de largo, la piscina de Amurjo es la piscina más larga, no solo de Andalucía y España, también de Europa. Además, está completamente rodeada de pinos, que otorgan una gran cantidad de sombra a la zona. Sus aguas cristalinas, procedentes del río Amurjo, ofrecen un espacio ideal para el baño, el descanso y la conexión con la naturaleza.

Las dimensiones de la piscina de Amurjo es de 85,49 metros de largo y, debido a su orografía irregular, el ancho mínimo es de 14,12 metros en la zona menos profunda, 17,16 metros en la zona más profunda y su máximo ancho se alcanza en la zona media llegando a los 22 metros.

Piscina de Orcera (Jaén), la más larga de Europa. / TURISMO CARZORLA

La profundidad del vaso varía desde los 0,80 metros en la parte infantil hasta los 2,30 metros en la zona opuesta. Esta profundidad va en aumento unos 0,30 metros cada 10-15 metros de distancia. Tiene capacidad para 1.250 personas, albergando a cientos de bañistas al mismo tiempo.

Amurjo más allá del baño: la escapada rural del verano

Localizada en el paraje del Pinar de Amurjo, a escasos kilómetros del casco urbano de Orcera, la visita a esta piscina es la excusa perfecta para una escapada rural al estar rodeada de pinares, montañas y algunos de los paisajes más espectaculares del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Junto al baño, los visitantes pueden recorrer senderos, disfrutar de miradores naturales y conocer algunos de los pueblos serranos con más encanto de Andalucía, donde la gastronomía y los productos locales –con sus almazaras de reseña- son un añadido extra.

Iglesia de la Asunción en Orcera / PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA

Aquasión: un cine flotante con actividades nocturnas

La piscina de Amurjo es el escenario de uno de los eventos culturales más singulares del verano en la sierra de Segura: Aquasión. Este evento no es un simple festival; es la celebración de la vida en la Sierra de Segura, donde el agua y el arte se encuentran en un abrazo perfecto.

Del 24 al 28 de junio de 2026, Orcera propone una desconexión total basada en tres pilares: naturaleza, agua y cultura.

Vibraciones Musicales: Conciertos en directo que adquieren una acústica especial gracias al entorno de la sierra.

Conciertos en directo que adquieren una acústica especial gracias al entorno de la sierra. Cine bajo las Estrellas: Proyecciones que se disfrutan con la brisa nocturna de la montaña.

Proyecciones que se disfrutan con la brisa nocturna de la montaña. Diversión Compartida: Propuestas familiares diseñadas para que todas las generaciones creen recuerdos inolvidables.

Propuestas familiares diseñadas para que todas las generaciones creen recuerdos inolvidables. Inmersión Total: Actividades variadas que se desarrollan directamente en las aguas de la piscina natural.

Sesión de cine de verano en la piscina de Amurjo / TURISMO DE ORCERA

Orcera, un refugio climático frente a las olas de calor

Mientras que en Córdoba y en otros puntos del Valle del Guadalquivir vuelven a enfrentarse a máximas cotidianas y continuas de 40 grados, la temperatura media en Orcera durante el verano ronda los 25°, con una máxima diaria promedio que aumenta progresivamente de 26° a 30°.

Julio es el mes más cálido, con máximas que rondan los 33º, mientras que las mínimas nocturnas caen en agosto hasta los 17 grados. Gracias a su altitud y el entorno de la sierra, las madrugadas son frescas y agradables, proporcionando alivio tras las horas centrales del día.