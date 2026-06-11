Andalucía sumará 330 millones en ayudas a las empresas por los efectos de la crisis energética: "La factura subirá el 24% solo este año"

Al Gobierno andaluz le preocupa que el sector de la industria en Andalucía pueda ver desestabilizada "la senda de crecimiento en la que se ha instalado en los últimos años" por la crisis energética derivada de la convulsa situación internacional.

Así lo ha transmitido el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, en un encuentro con medios de comunicación, en el que ha anunciado que su cartera va a poner "a disposición de la mejora energética de la industria andaluza más de 330 millones de euros".

Medidas "coyunturales, estructurales y de seguimiento"

Para ello, ha confeccionado un decálogo de medidas "coyunturales, estructurales y de seguimiento" para paliar los efectos de esta crisis, entre las que se encuentran algunas iniciativas ya anunciadas y otras que se ponen en marcha por primera vez.

"El encarecimiento de la factura energética de la industria está estimado en un 24% a nivel global solo este año", ha recordado el consejero, al tiempo que ha detallado que la aportación de las energías limpias al consumo energético "es tan solo del 20%".

Autoconsumo colectivo

Entre las medidas incluidas en el plan se encuentra el impulso al autoconsumo colectivo a través de una nueva convocatoria de incentivos para dar servicio a aproximadamente 1.000 empresas usuarias que reducirían el coste de la electricidad "en torno al 50%". Esta medida, que conlleva una inversión de 50 millones de euros, se llevaría a cabo en las provincias de Cádiz, Almería y Córdoba.

A ellos se suman las convocatorias de incentivos a la inversión para la eficiencia energética. Estas ya están abiertas, se sustentan con fondos Feder y tienen una dotación de 128 millones de euros. Dentro de este montante, más de 40 millones están destinados a la industria agroalimentaria.

42 millones para polígonos industriales

La tercera de ellas tiene que ver con el impulso de áreas de aceleración de energías renovables, cuya ventanilla se abrirá, según ha anunciado el consejero, la semana próxima. Esta actuación incluye 42 millones destinados a este fin en polígonos industriales.

El refuerzo del Plan Renove de vehículos en Andalucía para autónomos y pymes es la cuarta medida, que ya había sido anunciada y que cuenta con ayudas de 3.000 euros.

El sistema de Certificado de Ahorro Energético (CAE) centra la quinta de las actuaciones. El objetivo es impulsar la difusión y el asesoramiento entre las pymes para triplicar el ahorro en la factura energética, ha detallado Paradela.

Nueva línea de avales para pymes y autónomos

Una nueva línea de avales para pymes y autónomos es la séptima de las medidas desarrolladas dentro de este plan. Esta se basa en el apoyo a las pymes para el acceso a avales concedidos por SGR Garàntia para la financiación de circulante por valor de 15 millones de euros -a partir de una dotación de medio millón- derivado del incremento del coste energético y suministro de otras materias primas.

Por otro lado, el Gobierno Andaluz va a poner en marcha la denominada Mesa de la Industria Electrointensiva, con el fin de hacer un seguimiento y valoración de las necesidades y medidas dirigidas a este sector para seguir potenciando la industria en la comunidad.

Fomento de los gestores de autoconsumo

El fomento de las figuras de los gestores de autoconsumo es la octava de las actuaciones previstas. "El objetivo es poner en marcha cursos de gestores de autoconsumo para dinamizar el desarrollo de energías renovables para uso directo por las pymes", ha abundado.

De una experiencia "exitosa" en las sedes de la propia Junta de Andalucía nace la novena de las propuestas, que se basa en la optimización de la potencia eléctrica contratada. "Se podrían alcanzar ahorros económicos de hasta el 30% en la factura", ha señalado Paradela.

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La última de las medidas trata sobre el fomento de la constitución de entidades para el autoconsumo colectivo, donde se incluye el apoyo a la conformación de comunidades energéticas.