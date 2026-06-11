Más de un 94% de estudiantes pasan la prueba de Selectividad: esta es la provincia andaluza con más aprobados en la PAU 2026

Los estudiantes que se jugaron parte de su futuro en un examen hace unas semanas ya han podido respirar, o al menos parte de ellos, y para muchos comienza oficialmente el verano. La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la Selectividad, en Andalucía se ha saldado con un 90,63% de estudiantes aprobados, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

De los 41.993 alumnos que se examinaron de la parte obligatoria de la PAU, 38.058 han superado la prueba. En porcentaje, la cifra de aprobados es un 1,46% inferior a la convocatoria ordinaria de 2025 en la que el porcentaje de aptos fue del 91,98%. Continúa así la bajada de la cifra de aprobados que comenzó la convocatoria pasada, que estrenó modelo de prueba con menos opcionalidad y un mayor peso de preguntas de carácter competencial.

Un examen de la PAU 2026 en la Universidad de Córdoba. / Manuel Murillo

Los aprobados en la PAU por provincias

En cuanto al número de aprobados por provincias, los estudiantes se examinaban en nueve universidades públicas (Sevilla cuenta con dos) y los resultados por centro universitario han sido los siguientes:

Almería: 91,05% de aprobados (+0,07 puntos respecto a 2025),

Cádiz: 89,25% de aprobados (-3,77 puntos)

Córdoba: 91,15% (-2.02 puntos)

Granada: 90,52 (-0,59 puntos)

Huelva: 86,28% (-0.82 puntos)

Jaén: 94,02% (+1.59)

Málaga: 91,25% (-1,41)

Universidad de Sevilla: 90,68% (-1,65)

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): 90,16% (-3,73)

De este modo, la provincia de Jaén, que es la única que ha mejorado en número de aprobados respecto al año pasado, es la que tiene un mayor porcentaje de alumnado aprobado.

A. J. González

La mejores notas de Andalucía en la PAU

La calificación más alta ha sido un 10 obtenido por dos estudiantes: uno en la provincia de Cádiz y otro en la provincia de Málaga. Ésta es la puntuación máxima que pueden alcanzar los alumnos en la Fase de Acceso, aunque es posible complementarla con cuatro puntos adicionales que se logran en la Fase de Admisión, en función de la nota obtenida en estos exámenes y la ponderación que se haga, según el nivel de afinidad con el grado que se solicite.

Las siguientes mejores calificaciones han sido un 9,94 logrado por dos alumnos de la provincia de Sevilla; un 9,938 alcanzado por nueve estudiantes de las provincias de Granada, Cádiz, Córdoba y Málaga; un 9,880 alcanzado por tres estudiantes de las provincias de Sevilla y un 9,875 logrado por 13 alumnos de las provincias de Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz, Málaga, Córdoba y Almería. Asimismo, un 9,850 de dos estudiantes de las provincias de Granada y Sevilla, un 9,830 alcanzado por un estudiante de la provincia de Cádiz y un 9,813 de 22 jóvenes de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

Una alumna espera para entrar a un examen de la PAU 2026 en Córdoba. / Manuel Murillo

En esta fase de acceso, un total de 1.608 personas han logrado el sobresaliente, lo que representa el 3,82%; 12.242, es decir, el 29,06%, han conseguido el notable; 9.263 alumnos han alcanzado el bien (21,99%), mientras que 15.106 cuentan con la calificación de aprobado (35,86%) y 3.905 (9,27%), con el suspenso.

Fechas de la fase de inscripción

Una vez conocidos los resultados, este mismo 11 de junio se ha abierto el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el 22 de junio.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en esta dirección, que es el enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz.

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En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 3 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula, confirmación o reserva, con una duración de 5 días, hasta el 09 de julio. La segunda adjudicación se producirá el 16 de julio y se prolongará hasta el 20 de julio. Al margen de estas adjudicaciones se celebrarán cinco resultas, que durarán desde el 24 de julio hasta el 8 de octubre.