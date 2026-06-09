Nombramiento
Miguel Ferrary, nuevo director de La Opinión de Málaga
El periodista malagueño, de 53 años, asume la dirección del periódico tras la salida de José Ramón Mendaza después de 27 años en la cabecera
Prensa Ibérica ha acordado el nombramiento del periodista Miguel Ferrary Ojeda como nuevo director de La Opinión de Málaga. Ferrary, nacido en Málaga hace 53 años, sustituye en el cargo a José Ramón Mendaza, quien se desvincula tras ocho años como director y 27 en puestos de responsabilidad del periódico, para afrontar nuevos retos profesionales.
El nombramiento ha sido anunciado a la plantilla de La Opinión de Málaga por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en una reunión en la Redacción de la calle Salvago, en la que también han estado presentes otros directivos de Prensa Ibérica.
Moll ha agradecido el trabajo y dedicación de José Ramón Mendaza en La Opinión de Málaga, y agregó que la voluntad de la empresa es consolidar la modernización del periódico y la consolidación de Prensa Ibérica, editora de los diarios La Opinión de Málaga, Diario Córdoba y El Correo de Andalucía, como grupo de comunicación de referencia en la Comunidad de Andalucía. Moll ha recordado la importante transformación y el crecimiento que Prensa Ibérica viene experimentando en los últimos años, hasta situarse como el grupo más destacado de la prensa local y regional en España, con 25 cabeceras generalistas, además de dos diarios deportivos (Sport y Superdeporte), más de 60 crónicas locales y revistas de primer orden como Viajar o Woman. El presidente de Prensa Ibérica ha puesto también en valor el esfuerzo realizado por toda la plantilla desde que se fundó el periódico (1999) y la calidad de la información que diariamente se ha ofrecido a los lectores, por lo que ha felicitado y agradecido expresamente a todo el equipo la gran profesionalidad demostrada.
Mientras, el nuevo director del diario, Miguel Ferrary, en su intervención ante la redacción del periódico, ha comunicado su voluntad de dar el definitivo "impulso digital a una redacción muy preparada, como es la de La Opinión de Málaga", al tiempo que ha insistido en que cuenta con todos los redactores para “seguir haciendo el mejor periodismo”, con la misma energía y dedicación que hasta ahora "donde se demuestra que la información de proximidad y contrastada" es la que demanda la sociedad malagueña.
Sobre Miguel Ferrary, nuevo director de La Opinión
Miguel Ferrary estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector. Comenzó su andadura profesional en 1996 en el Diario de Málaga-Costa del Sol, donde inició su especialización en crónica local, antes de integrarse en el año 2000 en la redacción de La Opinión para liderar áreas de información ciudadana y servicios. Entre 2005 y 2010 estuvo al frente del programa La Pasión de Málaga en Málaga TV, reforzando su conocimiento de la escena religiosa de la ciudad. Galardonado con el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en 2011 y con un áccesit de los Premios ANAVE en 2015, asumió en 2020 la gestión del impulso digital del diario como responsable multiplataforma del medio malagueño.
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