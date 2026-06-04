Verano
Matalascañas y Punta Umbría, entre las playas andaluzas más baratas para alquilar en verano frente al alto precio de Cádiz
La diferencia entre alquilar una semana en la playa más cara y la más barata de Andalucía alcanza los 2.950 euros en agosto
Ramón Morales
Llega el verano y comienzan los planes de los andaluces para posibles escapadas a la costa y disfrutar de la playa. La mala noticia es que los precios de los alquileres para estos meses estivales han subido un 6,5% según un informe del Grupo Tecnitasa. En Andaucía la provincia de Málaga se lleva la palma con 1.800 euros de media por una semana de agosto, y la más barata se sitúa en Huelva, con 954 euros.
Huelva, la costa andaluza más asequible
La provincia de Huelva aparece como la opción más asequible dentro de las zonas de playa andaluzas del informe, con 954 euros de media. Sus precios se mueven entre los 890 euros semanales de Matalascañas-Caño Guerrero y los 1.010 euros de Islantilla.
En concreto, Matalascañas-Caño Guerrero es la segunda zona de playa más barata de toda Andalucía, con 890 euros por una semana de alquiler en agosto. Por su parte, Punta Umbría-El Portil ocupa también una posición accesible, con 955 euros semanales. La lista onubense se completa con Isla Canela, donde el alquiler semanal alcanza los 960 euros.
Cádiz se coloca entre las provincias más caras
En el otro extremo está Cádiz, que figura entre las provincias andaluzas con precios más caros para alquilar en la playa durante el verano. Su renta media semanal alcanza los 1.725 euros, solo por detrás de Málaga, que lidera el ranking andaluz con una media de 1.826 euros.
Dentro de la provincia gaditana, la zona más cara es Marina de Sotogrande, en San Roque, con 2.500 euros semanales. También destacan Puerto Sherry y Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, con 2.100 euros, Costa Ballena, en Rota, con 1.700 euros, y Los Lances, en Tarifa, con 1.650 euros.
Otros destinos gaditanos presentan precios algo más contenidos, aunque siguen por encima de las referencias más económicas de Huelva. Es el caso de Chiclana de la Frontera, con La Barrosa y Novo Sancti Petri a 1.400 euros, o La Línea de la Concepción, con La Alcaidesa también en 1.400 euros.
Málaga lidera el ranking andaluz
La provincia de Málaga concentra los precios más altos del alquiler de playa en Andalucía, con Marbella a la cabeza. La zona de Puerto Banús alcanza los 3.800 euros semanales, el precio más elevado de toda comunidad autónoma.
También en Marbella, el entorno del casco urbano, Puerto Deportivo y Fontanilla llega a los 2.370 euros, mientras que Playa Alicate, El Rosario y Marbesa se sitúan en 2.240 euros. La capital malagueña, en la zona del Paseo Marítimo, alcanza los 1.800 euros por semana.
Frente a estos precios, hay municipios de la provincia con importes más moderados, como Rincón de la Victoria, con 1.100 euros, o Fuengirola, Torremolinos y Torrox, todos ellos en torno a los 1.300 euros semanales.
Granada y Almería, en una posición intermedia
Entre las provincias andaluzas analizadas, Granada presenta una media de 1.406 euros semanales. Su zona más cara es Velilla, en Almuñécar, con 1.900 euros, seguida de Playa Granada, en Motril, con 1.700 euros.
Sin embargo, Granada también incluye la zona más barata de toda la comparativa andaluza: Torrenueva, en Motril, con 850 euros semanales. Esta diferencia convierte a la provincia granadina en una de las que muestra mayor contraste interno entre sus destinos de playa.
Por su parte, Almería se sitúa con una media de 1.164 euros semanales. Las zonas más caras son Mojácar y San José, ambas con 1.400 euros, mientras que la opción más económica es Almería capital, con 900 euros por una semana en primera línea de playa.
Casi 3.000 euros de diferencia entre la playa más cara y la más barata
La comparativa deja una brecha notable dentro de la propia Andalucía. Alquilar una semana en Puerto Banús, en Marbella, cuesta 3.800 euros, mientras que hacerlo en Torrenueva, en Motril, supone 850 euros. La diferencia entre ambos extremos alcanza los 2.950 euros.
En el caso de Huelva, sus principales zonas de playa quedan claramente por debajo de las más caras de Málaga y Cádiz. Así, Matalascañas y Punta Umbría se consolidan como dos de las alternativas más asequibles para quienes buscan alquilar cerca del mar en Andalucía durante el mes de agosto.
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