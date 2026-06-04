La Junta de Andalucía completa 1.750 millones en emisiones de deuda en su primer año con financiación sólo privada: "Hemos batido todos los récords"

Uno de los ejes del presupuesto de la Junta de Andalucía para este año 2026 es que por primera vez la administración no recurrirá a ninguno de los mecanismos de financiación que ofrece el Estado a las comunidades autónomas. Tal y como hacen otras regiones como Madrid, en este ejercicio todo el dinero necesario, en total más de 3.800 millones, se obtendrá a través de mecanismos privados como créditos, pagarés o bonos sostenibles. La decisión, avalada por la situación de saneamiento de las arcas autonómicas, se adoptó a raíz del enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por María Jesús Montero, por la propuesta de quita de deuda.

En este escenario, la Junta de Andalucía ya ha completado una parte de este proceso. Concretamente, ha emitido ya 1.750 millones de euros en emisiones de deuda pública con bonos sostenibles, todo lo previsto para este año. La primera, de 1.250 millones de euros con bonos sostenibles a diez años se completó en febrero tras recibir ofertas por más de 5.000 millones de euros y obtener un interés de 14 puntos básicos sobre el tesoro. La segunda se ha completado este mes de junio. Concretamente, 500 millones de euros en bonos sostenibles a ocho años.

"Esta nueva emisión de deuda pública de Andalucía ha vuelto a batir todos los récords", resumió la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno, Carolina España. Según los datos aportados por su departamento, se han recibido ofertas por más de 2.115 millones de euros, lo que supone 4,23 veces la cantidad ofertada. El interés al que se ha cerrado la operación es de 12 puntos básicos por encima de la cotización del Tesoro. "Es el diferencial más estrecho conseguido en una emisión de deuda pública en su historia", apunta la Consejería. El lanzamiento de la emisión ha sido confiado a las entidades BBVA, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander. Un total de 72 inversores institucionales internacionales han presentado ofertas.

Este dinero que se obtiene a través de la emisión de deuda pública en bonos sostenibles no se usa para financiar nuevas inversiones o gastos. La Junta de Andalucía tiene planteado un presupuesto con déficit cero de forma que los créditos se dedican a amortizar préstamos de años anteriores mejorando las condiciones.

Financiación sólo privada

Para este año 2026, el Gobierno andaluz ha optado por no solicitar ninguna línea de financiación a través de los mecanismos públicos del Estado como sí ha hecho los últimos años. “Y eso ha sido posible porque hemos conseguido crear en estos últimos años un clima de estabilidad y moderación que los inversores premian”, explica España. La consecuencia es que todos los fondos se obtendrán a través de mecanismos privados de financiación.

La Junta de Andalucía sumará créditos por un importe de 3.595 millones de euros para amortizar préstamos de años anteriores, 223 millones para afrontar los aplazamientos de la liquidación negativa de 2008 y 2009 y 2,3 millones por anticipos reintegrables de fondos europeos FEDER para proyectos de innovación que deben ser reembolsados. En total 3.820 millones, una cifra levemente superior a los 3.731 que se planificaron para el ejercicio 2025.

Sin quita de deuda

La Junta de Andalucía mantiene, en cualquier caso, un rechazo contundente a la propuesta de quita de deuda del Gobierno central. El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a Andalucía la condonación de 18.790 millones de deuda, lo que supone prácticamente la mitad del total que asciende a 41.442 según los últimos datos del Banco de España.

Esto supondría un ahorro de en torno a 140 millones de euros al año durante un periodo de amortización de aproximadamente una década (hasta sumar casi 1.400 millones de euros). La propuesta ha sido rechazada por el Gobierno andaluz que subraya que es una "cesión al independentismo" (viene de un acuerdo con ERC) y que no beneficia a Andalucía.