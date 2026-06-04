Mercadona cambia su horario en Andalucía: esta es la causa y los detalles

Un año más, y coincidiendo con el inicio de la temporada estival, la cadena de supermercados Mercadona modifica sus horarios de apertura diaria y en festivos en Andalucía, atendiendo a los puntos de mayor afluencia turística, con una medida que se mantendrá activa desde el 22 de junio al 30 de agosto.

Con 346 establecimientos en la región, el cambio de horario impactará significativamente en los puntos de venta del litoral andaluz y en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

Un trabajador de Mercadona en la sección de frutería de uno de los supermercados de esta cadena alimenticia en Andalucía. / CÓRDOBA

Media hora más de apertura

Una de las novedades es la ampliación del horario habitual de apertura en media hora. Así, si durante el resto del año, los supermercados abren de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, en verano los establecimientos seleccionados abrirán de 9.00 a 22.00 horas.

Eso sí, esta medida no afecta a todos los locales de la cadena, por lo que se recomienda consultar el horario del supermercado habitual.

Apertura en domingos

Además, en los locales ubicados en zona de gran afluencia turística, es decir, aquellos situados en las zonas de costa, los supermercados abrirán los domingos y festivos en horario de 9.00 a 15.00 horas.

Consulta aquí el horario de tu Mercadona

Ambas medidas se aplican a locales seleccionados, por lo que se recomienda consultar el horario en la página web de Mercadona, introduciendo la localidad, el código postal o la dirección del supermercado en cuestión.

Supermercado de Mercadona / CÓRDOBA

Apertura de comercios en festivo este verano

La Orden de 23 de junio de 2025 de la Junta de Andalucía, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026, establece los siguientes festivos de apertura en periodo estival en Andalucía: