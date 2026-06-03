El SAS arranca su plan de verano con miles de contratos de uno a cuatro meses y sigue sin activar la bolsa única de empleo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha empezado a activar los primeros contratos de verano, con duraciones de entre uno y cuatro meses, mientras mantiene sin concretar todavía cuántas ofertas pondrá finalmente sobre la mesa para cubrir las vacaciones. La campaña llega, además, sin la bolsa única de empleo prometida en el pacto que la Junta de Andalucía firmó con los sindicatos en noviembre, una reivindicación histórica del sector. Como novedad, este año el plan vacacional incorpora por primera vez los meses de junio y octubre y permite, de forma excepcional, que la bolsa adicional -la que se utiliza cuando la ordinaria se queda sin profesionales- ofrezca contratos iniciales más largos, una posibilidad que hasta el verano pasado estaba limitada a las categorías médicas.

Los contratos que está planteando el SAS son de cuatro, tres, dos y un mes de duración. Según el calendario, comenzaron este 1 de junio y finalizarán el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, a pesar de que las primeras ofertas se anunciaron a finales de mayo y los contratos ya están activos, la Administración todavía no ha comunicado el número de plazas que se van a ofertar ni las previsiones de cobertura. El año pasado, el número de plazas ofertadas cayó en 820 plazas, pasando de 37.320 a 36.500. Este año, según fuentes de la Consejería de Sanidad, está previsto que se ofertan "muchas más plazas" que el año pasado.

Según los sindicatos consultados por este periódico, la consecuencia de esta situación es que, cuando llega esta época del año, vuelve a ponerse sobre la mesa uno de los principales problemas del SAS: la falta de profesionales. Desde el sindicato Satse alertan de que en "muchos" casos los hospitales no están completando sus contratos por la falta de personal y que ahora "están esperando a que se incorporen los nuevos egresados", aquellos especialistas que acaban de terminar los cuatro años de residencia. Sobre ello, el sindicato UGT ha advertido este lunes de que, por el momento, de las 1.715 plazas que ha habilitado la Consejería de Sanidad para estos profesionales, solo se han cubierto 300.

La desactualización de la bolsa del SAS

Actualmente, la bolsa de empleo del SAS afronta dos problemas. El primero, la existencia de dos bolsas -la ordinaria y la adicional- mientras no llega la bolsa de empleo única, que es fruto del pacto con los sindicatos. El segundo obstáculo es la desactualización de la bolsa, una reivindicación que no es nueva. Tal como sostienen desde CCOO, la bolsa de empleo no está baremada desde 2023. Es decir, desde ese año no se actualizan todos aquellos aspectos que suman puntos en el currículum de un profesional, desde los méritos hasta los cursos o la experiencia.

Desde la Junta de Andalucía sostienen que una vez agotados los candidatos disponibles en Bolsa oficial, "resulta necesario acudir a mecanismos adicionales previstos en el propio sistema". Sobre ello, el ejecutivo autónimo insiste en que los listados adicionales "no constituyen un procedimiento ajeno ni opaco, sino instrumentos regulados dentro del modelo de selección temporal del SAS, cuyos integrantes cuentan con baremación de méritos de oficio y cuya configuración responde a criterios públicos y transparentes".

La desactualización de la bolsa produce gravísimos problemas de toda índole, no solo para los que quieren entrar a trabajar, también para aquellos profesionales que no pueden moverse Antonio Macías — Delegado de Sanidad en UGT Andalucía

La baremación de las bolsas adicionales es un motivo de controversia para los sindicatos. "Hay muchos profesionales que han invertido en formación y no se está teniendo en cuenta ese esfuerzo porque no se ve recompensado. Como no se actualiza el baremo desde hace tres años, personas con menos formación están pasando por delante a la hora de obtener una plaza”, apunta Gema Martín, representante del área de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía. “No tenemos constancia de que la bolsa se vaya a actualizar este verano”, añade.

Desde el sindicato, la principal petición es que desaparezca el listado adicional, desde donde se buscan profesionales cuando la bolsa principal se agota. Desde UGT advierten de que “lo más probable” es que la bolsa siga desactualizada incluso después de verano. “La desactualización de la bolsa produce gravísimos problemas de toda índole, no solo para los que quieren entrar a trabajar, también para aquellos profesionales que no pueden moverse y cambiar su ubicación por necesidades familiares”, abunda el representante de Sanidad de UGT Andalucía, Antonio Macías.

Los cinco sindicatos de la mesa sectorial, tal como explica Macías, llevaron a cabo una nueva baremación de la bolsa con el objetivo de que esta fuera más ágil: “Nos comprometimos los sindicatos y lo hicimos, pero la Junta no está cumpliendo lo que prometió”.

La Junta insiste en que durante este año se están desarrollando los trabajos técnicos y administrativos necesarios para la constitución de las nuevas bolsas conforme al nuevo modelo acordado con los sindicatos. De hecho, en estos momentos ya se encuentran publicadas las convocatorias para la constitución de las nuevas bolsas de todas las categorías del SAS. "La situación actual responde a una fase transitoria derivada de la implantación de un nuevo sistema ampliamente consensuado, cuya finalidad es precisamente superar las deficiencias heredadas y avanzar hacia un modelo más ágil, ordenado, transparente y garantista, compatibilizando dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial a la ciudadanía andaluza", apuntan desde la Consejería de Sanidad.

“Nos preocupa que este año haya menos plazas”

Actualmente, la Junta de Andalucía todavía no ha anunciado el volumen de plazas que pondrá a disposición de los profesionales este verano. “Es necesario que los hospitales calculen cuántos contratos se van a necesitar de cada categoría, porque ese es el problema en verano: el cierre de plantas. Todos los veranos es lo mismo, se cierra parte del plan quirúrgico y se cierran ciertas áreas hospitalarias, lo que provoca una falta real de camas”, señala Martín.

Para la representante de CCOO, esto es una consecuencia de la falta de profesionales durante los meses de julio y agosto. “No tenemos suficientes médicos y enfermeros”, insiste.

Contratos poco atractivos y fuga a otras comunidades

Este tipo de contratos temporales son una puerta al mundo laboral para muchos sanitarios, pero también, según los sindicatos, una fuente de “contratos basura” de apenas 30 días de duración. Desde el sindicato de enfermeras Satse achacan la falta de profesionales en el sistema público andaluz a la fuga de talento hacia otras comunidades “donde se ofertan contratos de mayor duración”. Por lo tanto, más allá de la actualización de la bolsa, los sindicatos exigen mejores condiciones en la calidad de los contratos.

“A la hora de quedarse en el territorio, influye mucho el hecho de que el profesional no sabe si va a ser llamado o no. Y al no trabajar de forma continuada puede irse a centros privados, donde hay mucha demanda, y a otras comunidades”, justifica la portavoz de CCOO.