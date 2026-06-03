Los retos de las empresas en Andalucía para seguir creciendo: retener el talento, mejorar las infraestructuras y una mayor red eléctrica

Las empresas son fundamentales para el desarrollo económico de Andalucía, aunque afrontan grandes retos para mantener una tendencia al alza. Este y otros temas se han abordado en la mesa redonda ‘Empresas con las llaves del éxito’, que ha conducido Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, y en la que han participado Enrique Sánchez, director general de Grupo Fonsan; Carlos Javier Rodríguez, delegado institucional de Statkraft en Andalucía; Francisco Galnares García, director general y consejero delegado de Syrsa Automoción; Antonio Martín García, vicepresidente y consejero de Grupo Martín Casillas, y Arancha Roca Perulero, socia de Auren.

Este encuentro se ha celebrado en el marco de la IV edición de las Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario CÓRDOBA y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Auren Spain, Statkraft y Syrsa con la colaboración de Fundación Cajasol.

Situación de la economía andaluza

En lo que se refiere al momento actual que vive Andalucía, Enrique Sánchez ha asegurado que la región está atravesando por "un buen momento empresarial, basado en la estabilidad institucional, algo muy importante que garantiza la seguridad". Además, ha apuntado a que ha dejado atrás "los complejos" y que ya "no compite en costes por interés que despierta"

El representantes de Martín Casillas ha afirmado por su parte que la estabilidad "ha permitido hacer muchas cosas, pero aún hay que dar un saltito". Así, ha apuntado a la necesidad de poner el foco en las infraestructuras, aunque ha reconocido que el empresariado andaluz "ya se lo cree y eso es muy positivo".

Carlos Javier Rodríguez ha destacado el papel de Statkraft, ya que las energías renovables es uno de los sectores que el Gobierno actualha marcado para el crecimiento. "Andalucía es la segunda comunidad en potencia instalada en renovables y está viviendo un crecimiento espectacular, pero tiene retos que ha de superar que no solo dependen de la comunidad", ha advertido.

La falta de convergencia en cuanto a renta per cápita

El representante de Syrsa también ve estabilidad pero apunta a los retos en el sector de la automoción y también en general. "El principal gap que tiene es el PIB per cápita, que no termina de converger, y para ello necesitamos empresas fuertes que atraigan economía a la región". Además, ha incidido en el impacto que tuvo el covid para la compraventa de vehículos. "No se han vendido dos millones desde entonces y el parque se ha envejecido mucho, con lo que supone para la seguridad", ha incidido.

Arancha Roca ha puesto el foco en el crecimiento de la autoestima, "fundametal para exportar lo que realmente somos" y ha apuntado a la necesidad de "asegurar" la confianza actual, teniendo en cuenta que finalizan los fondos europeos y que hay que plantear fórmulas para evitar la atomización y que las empresas ganen tamaño.

Principales retos para la empresa en Andalucía

En cuanto a los principales retos, Fonsán ha apuntado a la mano de obra. "Nuestro principal desafío es poder llegar a alcanzar los niveles productivos como la sociedad nos requiere, porque no es solo la captación del talento solo, sino poder captarlo donde lo hay", ha subrayado.

Antonio Martín ha señalado la importancia también de retener el talento en la empresa. "Tenemos que ser atractivos para que quieran quedarse con nosotros porque retener el talento es complicado, a la vez que mantener la relación con las universidades y con la FP".

Atatkraft ha destacado la importancia de las inversiones en infraestructuras y en la red eléctrica. "Andalucía es un polo energético y Europa lo dice, que tiene que ser la batería de Europa, pero si no hay planificación y no se soluciona, Andalucía puede caer en picado", ha advertido. También ha señalado la necesidad de reducir los trámites a la hora de afrontar los proyectos.

Paco Galnares se ha referido al sector de la automoción y de las multas a los fabricantes, que han tensionado el mercado al aumentar el precio un 40% en cinco años, "lo que ha tenido un impacto directo en la demanda". Asimismo, ha señalado el retraso a la hora de pagar las ayudas puestas en marcha para adquirir un vehículo, lo que ha traído consigo que el sector haya tenido que adelantar esos pagos.

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En cuanto a la entrada de producción asiática, ha señalado que podrían alcanzar hasta un 30% de cuota de mercado.