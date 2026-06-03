Instituciones
La Junta de Andalucía decreta oficialmente tres días de luto por el fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos: esto es lo que implica
La bandera autonómica ondeará a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes del Gobierno autonómico
La Junta de Andalucía ya ha publicado oficialmente en el BOJA el decreto por el que se declaran tres días de luto oficial por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación del Gobierno autonómico, quien murió ayer a los 63 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer.
En el decreto, que puede consultarse en este enlace web, se expresa el agradecimiento a Villamandos por ser un "claro ejemplo de compromiso con la Universidad y con el conjunto del sistema andaluz del conocimiento, por cuyo desarrollo trabajó incansablemente con una amplia visión de futuro". Además, se le define como un "gran servidor público" dotado de una "extraordinaria capacidad de trabajo, un marcado optimismo y abierto al diálogo y a la búsqueda de acuerdos en favor del conjunto de la comunidad universitaria y científica en particular, y de la sociedad andaluza en su conjunto.
Hasta cuándo dura la medida
"Siempre pensó en la política como una poderosa herramienta de transformación, a través de la cual impulsó iniciativas de calado entre las que destacan la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), así como el nuevo impulso que dio al ecosistema innovador y tecnológico de la Comunidad Autónoma", continúa la nota oficial.
Por todo ello, "como muestra de respeto por el fallecimiento del excelentísimo señor don José Carlos Gómez Villamandos y en reconocimiento a su compromiso con la universidad, el conocimiento, la innovación y la autonomía de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía", se ha decretado el luto oficial, desde las 00.00 horas de hoy miércoles, 3 de junio, hasta las 24.00 horas del viernes 5 de junio.
Qué implica el luto oficial
Formalmente, la medida más reseñable que implica este decreto es que la bandera oficial de Andalucía "ondeará a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía".
En el caso de que las banderas se coloquen en interior, se les añadirá un crespón negro. Igualmente, aunque no lo dicte la ley, es habitual que en días de luto se cancelen actos oficiales y la agenda pública de los representantes institucionales se reduzca sustancialmente.
La Universidad de Córdoba también declara tres días de luto
Al igual que la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, de la que José Carlos Gómez Villamandos fue rector, ha declarado tres días de luto "en señal de duelo y reconocimiento a una de las figuras más relevantes de su historia reciente".
El actual rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha expresado la “enorme tristeza” que supone para la institución la pérdida de Gómez Villamandos, de quien ha destacado que “dedicó gran parte de su vida a esta institución”.
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