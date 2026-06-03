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IV Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía

Aitor Moll: "Algunas de las historias económicas más relevantes de España nacen en Andalucía"

El consejero delegado de Prensa Ibérica ha inaugurado el evento de Prensa Ibérica en Sevilla, poniendo en valor la pujanza de la economía andaluza para el resto de España

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, durante la inauguración de las jornadas

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, durante la inauguración de las jornadas / ALBERTO DÍAZ

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha puesto en valor el avance de la economía andaluza, que combina una industria con sectores tradicionales que siguen tirando con fuerza de la actividad con nuevas disciplinas, encabezadas por la tecnología, que posicionan a la comunidad en ámbitos estratégicos. "Algunas de las historias económicas más relevantes de España no nacen en Madrid, sino en ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Algeciras", ha explicado.

Moll ha sido el encargado de realizar la apertura de la IV edición de las Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario CÓRDOBA y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Grupo Fonsan, Auren Spain, Statkraft y Syrsa, con la colaboración de Fundación Cajasol.

Más allá de la inauguración de las jornadas, Moll se ha sumado a las condolencias expresadas por los presentes ante el fallecimiento del consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, el pasado martes.

"Bienvenidos a la cuarta edición de Activos, una iniciativa de Prensa Ibérica, que nació con una vocación muy clara: analizar la realidad económica de los territorios", ha sostenido Moll. "En Andalucía hay empresas que compiten, innovan y exportan hacia el mundo. Por eso Activos existe, queremos que esas historias se conozcan, queremos saber qué sectores están destinados a mejorar el bienestar de nuestra sociedad", ha añadido.

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El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha realizado también la apertura institucional junto a Moll. "Fundación Cajasol mantiene un firme compromiso con la reflexión, el análisis y el diálogo de los grandes asuntos que afectan a Andalucía, y pocos asuntos resultan más relevantes que la economía y la evolución del tejido productivo", ha sostenido.

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