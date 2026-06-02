Andalucía lidera la caída del paro en el mes de mayo con 9.125 desempleados menos

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 9.125 personas en mayo en Andalucía en relación al mes anterior (-1,64%) hasta los 548.120 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional por segundo mes consecutivo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 57.744 parados, lo que supone un 9,53% menos.

El sector servicios lidera la creación de empleo

Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 6.430 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 1.371 menos; Construcción, 601 menos; Industria, 437 menos y finalmente Agricultura, con 286 menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (381.126), Sin empleo anterior (62.433), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.386), Industria (29.822) y Construcción (45.353).

Cae más el desempleo entre las mujeres

En cuanto a sexos, de los 548.120 desempleados registrados en mayo, 337.690 fueron mujeres, 5.897 menos (-1,71%) y 210.430 hombres, lo que supone un descenso de 3.228 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,5%).

En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 1.379 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 7.746 desempleados.

Málaga y Cádiz lideran la estadística de reducción de paro

El paro bajó en todas las provincias, siendo Málaga donde hubo una mayor caída (-2.208); seguida de Cádiz (-2.096); Sevilla (-1.474); Granada (-1.024); Córdoba (-780); Almería (-636); Jaén (-500) y Huelva (-407).

Mujeres bailando sevillanas en la Feria de Córdoba durante el mes de mayo. El sector servicios ha sido punta de lanza en la destrucción de paro. / A. J. González

En mayo se registraron 260.710 contratos en Andalucía, un 3,92% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 101.660 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,54% inferior a la de mayo del año anterior y 159.050 contratos temporales (un 5,39% menos).

Del número de contratos registrados en abril, el 61,01% fue temporal y un 38,99%, indefinidos.

Datos a nivel nacional

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).