Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Andalucía y cómo consultarlas

Ha llegado el momento más esperado de para los estudiantes de segundo de Bachillerato de Andalucía, que han realizado este año la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad. Una vez superados los nervios de los exámenes de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad celebrados el 2, 3 y 4 de junio, llega la hora de conocer la nota final, esa que representa la llave de acceso a la carrera universitaria escogida por los estudiantes.

Primero será la nota, luego, si es necesario, la revisión de las calificaciones, la presentación de las solicitudes y, finalmente, la primera adjudicación de plazas. Estas son las claves de este proceso.

Examen de la PAU en Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

Más de 40.000 alumnos a la espera

Más de 40.000 estudiantes andaluces se han presentado a la convocatoria ordinaria de la PAU en Andalucía durante las jornadas del 2, 3 y 4 de junio. Este examen es determinante a la hora de la nota de acceso a la carrera, ya que representa el 40% de la calificación final.

¿Cómo se calcula la nota final de la PEvAU?

La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.

Estudiantes antes de la PAU en Sevilla, en una imagen de archivo. / Rocío Ruz / Europa Press

¿Cuándo se dan las notas de Selectividad?

Las notas de Selectividad en Andalucía se publicarán el jueves 11 de junio a las 10.00 horas en los portales de las universidades andaluzas. El estudiante debe acceder a la universidad donde haya realizado la PEvAU. Puedes consultarlas en este enlace.

¿Y si no estoy de acuerdo con mi nota?

En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 12 al 16 de junio. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz tendrá lugar del 12 de junio al 22 de junio.

Adjudicación de plazas

El 2 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase ordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 8 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio.