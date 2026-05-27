La Junta de Andalucía denuncia que el Gobierno retenga 1.583 millones en entregas a cuenta de este año

El Gobierno andaluz en funciones ha censurado miércoles que el Ejecutivo central retenga 1.583 millones de euros por no actualizar las entregas a cuenta de 2026, una situación provocada por la falta de presupuestos generales del Estado y la prórroga de los últimos, y que está «mermando» la financiación andaluza.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía y Hacienda en funciones, Carolina España, ha señalado que había informado en la reunión de este miércoles del estado de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026 al mes de mayo.

En dicho informe pone de manifiesto que el Gobierno central adeuda a Andalucía 1.583,25 millones de euros, por no haber actualizado las entregas a cuenta correspondientes al año 2026. «La falta de unos Presupuestos Generales del Estado y la prórroga de los últimos aprobados, correspondientes a 2023, están provocando que las entregas a cuenta que están recibiendo las comunidades autónomas, incluida Andalucía, no se correspondan con las cantidades anunciadas por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2025, sino con las aprobadas en 2023» ha señalado la consejera de Economía y Hacienda en funciones.

Merma en la financiación

En el caso de Andalucía, las cantidades recibidas hasta mayo de 2026 representan «una merma» en la financiación de 1.583,25 millones de euros, que la administración estatal está reteniendo a Andalucía por no haberlas actualizado, conforme exige la Ley, según Carolina España. La consejera ha señalado que esta retención no causa un problema de liquidez en las arcas andaluzas, que han sufrido en los últimos meses un desembolso importante por las medidas ante el tren de borrascas, ya que la tesorería andaluza cuenta con una posición «potente y solvente». No obstante, ha pedido que se solucione «cuanto antes» esta situación porque el Gobierno central «se está acostumbrando a quedarse con recursos de las comunidades autónomas».

Las entregas a cuenta son anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas de régimen común dentro del sistema de financiación autonómica y según recoge el informe, no son una ayuda discrecional del Estado, sino recursos ordinarios del sistema de financiación autonómica que corresponden a las comunidades para sostener sus competencias.

Éstas se calculan a partir de las previsiones de ingresos tributarios y de recursos del sistema, y se regularizan posteriormente mediante la liquidación definitiva, según explicó la portavoz de la Junta, que añadió que su importancia es clave, dado que dan liquidez estable a las comunidades para financiar sanidad, educación, dependencia y el resto de los servicios públicos esenciales.

Recordó que la situación actual es similar a las vividas en 2019, 2024 y 2025, tres casos en situación de prórroga presupuestaria, en los que el Gobierno central terminó por aprobar un decreto específico para actualizar las cantidades de las entregas a cuenta y poder abonarlas a las comunidades autónomas.

No obstante, ha destacado que esos decretos siempre llegaron «con mucha demora», ya que en 2019, hasta noviembre no se abonaron los retrasos, y en 2024 y 2025, hasta el mes de junio no se aprobó el instrumento que actualizaba legalmente las entregas a cuenta, que en circunstancias normales deberían actualizarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. n