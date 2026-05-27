La izquierda andaluza pide que comparezca Antonio Sanz para explicar el incendio de Doñana: "Es evidente que algo esconden"

PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han pedido explicaciones al Gobierno en funciones de Moreno Bonilla por el incendio de Doñana. Los tres partidos de izquierdas con representación en el Parlamento andaluz han pedido transparencia por las llamas ocasionadas en el corazón del Parque Nacional. Una vez que el incendio se ha estabilizado, la investigación deberá esclarecer las causas y las consecuencias finales de lo ocurrido.

María Márquez, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, ha solicitado "explicaciones inmediatas" sobre el incendio. Cree que "es evidente que algo están escondiendo". Márquez ha asegurado que los socialistas pedirán la comparecencia urgente de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones para que ofrezca explicaciones de lo que ha ocurrido, "cómo se produce" y por qué "no se ha dado información alguna" hasta el momento.

Denuncian un "apagón informativo" por parte del PP

En este sentido, Márquez ha denunciado un "apagón informativo" por parte del Partido Popular habiendo llamas en "el pulmón verde más importante que tenemos" en Andalucía. "Doñana es Doñana y que no haya ningún tipo de información sobre este fuego es gravísimo".

Por su parte, José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, se ha mostrado muy preocupado por la evolución del incendio de Doñana y "aún más por el oscurantismo con el que lo está tratando el gobierno andaluz". "Ni siquiera nos ha llamado a los partidos politicos para informarnos de qué esta pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido, el impacto ecológico y mediambiental", ha señalado. "Queremos saber como ciudadanía andaluza".

"Faltan 400 vacantes sin cubrir", asegura Adelante Andalucía

"Vemos noticias y el comunicado de los sindicatos del Infoca y nos parece una barbaridad", insistió García. "Faltan 400 vacantes sin cubrir, cientos de interinidades, en la primera noche tenían sólo dos autobombas, tienen vehículos que se quedan atascafos en la arena, epis incompletos...".

García incidió en que "están poniendo en peligro a los trabajadores, se está quemando doñana y no nos dicen nada". "¿Qué está pasando, qué están haciendo para proteger a los trabajadores? Queremos saber y queremos transparencia", pidió García, que también solicitó la comparecencia de Antonio Sanz. "Que se ponga con el chalequito de bolsillos a chupar cámara. Si no pasa nada, si todo está funcionando correctamente, se explica, nos lo cuentan y, con transparencia, todos confiamos. Cuando falta la transparencia, todos desconfiamos. Nos parece brutal".

Antonio Maíllo pide la comparecencia de Antonio Sanz

Desde Por último, Antonio Maíllo, insistió en la misma idea. "La Diputación permamente debe obligar a comparecer a Sanz para que explique con detalle el incendio de Doñana a una sociedad andaluza que está anonadada". Señaló que el fuego es producto de una "negligencia", de una "falta de cuidado con un espacio como Doñana".

En la misma línea que José Ignacio García, denunció que "no hay vehículos adecuados, ni hay Epis adecuadas, las jornadas duran hasta la extenuación... El consejero o la consejera tienen que dar explicaciones. No atienden a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca: no se estaban comprando los vehículos adecuados para Doñana". Maíllo cree que hay que reforzar el Infoca y tomar "medidas que prevengan lo que puede ser un verano desolador".