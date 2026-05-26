ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Así se consigue la nota máxima en la PAU 2026 en Andalucía: materias que ponderan y estrategia
En la parte voluntaria es importante elegir las asignaturas con criterio para que sean la llave de acceso a una carrera universitaria
Llega la prueba de acceso a la universidad (PAU), la antigua Selectividad, y con ella son muchos los estudiantes de Andalucía que estos días empiezan a hacer cuentas para la nota de corte que precisan para el ingreso en el grado universitario de su elección.
Esta calificación se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.
Cómo se calcula la nota de Selectividad
Para la calificación final de la Selectividad, la nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.
En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección. Para el cálculo de la nota es necesario sacar un mínimo de 4 en estas pruebas.
Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, y la nota mínima para contar es un 5. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.
¿Qué son los parámetros de ponderación?
Son aquellos coeficientes que permiten modificar la nota de acceso a la universidad aportando mayor importancia a las materias que tienen una relación directa con el grado universitario al que se desea acceder.
En el caso de Andalucía este proceso se guía de acuerdo con la resolución de 30 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Coordinación Universitaria, por la que se hace público el Acuerdo de 15 de mayo de 2025, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establecen los parámetros de ponderación para el cálculo de la nota de admisión para el ingreso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado a partir del curso 2026-2027.
Cómo funcionan los parámetros de ponderación de la PAU
Los parámetros de ponderación permiten una orientación al alumnado sobre la asignatura que más se va a valorar en la carrera de su elección y así tenerlo en cuenta en la fase voluntaria. En este sentido, se contempla una ponderación del 0,20 (la más alta), de 0,15, de 0,10 y ‘sin valoración’, en función de la mayor o menor consideración de las materias.
Consulta los parámetros de ponderación en Andalucía
Dicha resolución establece que con independencia del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la información de los parámetros de ponderación debe mantenerse actualizada en el portal web del Distrito Único Andaluz. Puedes consultar los parámetros de ponderación en este enlace y en la web del Distrito Único Andaluz.
Fechas clave de la Selectividad
Este es el calendario de la convocatoria ordinaria de la PAU en Andalucía:
- 2, 3 y 4 de junio: celebración de las pruebas
- 11 de junio: publicación de las notas
- Del 12 al 22 de junio: solicitud de plaza
- 2 de julio: adjudicación de plazas
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