Así se consigue la nota máxima en la PAU 2026 en Andalucía: materias que ponderan y estrategia

Llega la prueba de acceso a la universidad (PAU), la antigua Selectividad, y con ella son muchos los estudiantes de Andalucía que estos días empiezan a hacer cuentas para la nota de corte que precisan para el ingreso en el grado universitario de su elección.

Esta calificación se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

Cómo se calcula la nota de Selectividad

Para la calificación final de la Selectividad, la nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.

En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección. Para el cálculo de la nota es necesario sacar un mínimo de 4 en estas pruebas.

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, y la nota mínima para contar es un 5. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Profesores durante la PAU en Córdoba. / Manuel Murillo

¿Qué son los parámetros de ponderación?

Son aquellos coeficientes que permiten modificar la nota de acceso a la universidad aportando mayor importancia a las materias que tienen una relación directa con el grado universitario al que se desea acceder.

En el caso de Andalucía este proceso se guía de acuerdo con la resolución de 30 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Coordinación Universitaria, por la que se hace público el Acuerdo de 15 de mayo de 2025, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establecen los parámetros de ponderación para el cálculo de la nota de admisión para el ingreso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado a partir del curso 2026-2027.

Estudiante durante el examen de la PAU / A.J.González

Cómo funcionan los parámetros de ponderación de la PAU

Los parámetros de ponderación permiten una orientación al alumnado sobre la asignatura que más se va a valorar en la carrera de su elección y así tenerlo en cuenta en la fase voluntaria. En este sentido, se contempla una ponderación del 0,20 (la más alta), de 0,15, de 0,10 y ‘sin valoración’, en función de la mayor o menor consideración de las materias.

Consulta los parámetros de ponderación en Andalucía

Dicha resolución establece que con independencia del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la información de los parámetros de ponderación debe mantenerse actualizada en el portal web del Distrito Único Andaluz. Puedes consultar los parámetros de ponderación en este enlace y en la web del Distrito Único Andaluz.