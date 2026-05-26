La fórmula de la nota final de la PAU explicada fácil: Bachillerato, examen y parámetros de ponderación

Los estudiantes de segundo de Bachillerato de Andalucía se enfrentan el 2, 3 y 4 de junio a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la otrora Selectividad. Un examen para el que llevan preparándose dos años y que determinará su futuro académico marcando el acceso (o no) al grado universitario de su elección.

Una de las cábalas propias de estos exámenes es hacer el cálculo de la nota final, tomando como referencia las notas de corte de la convocatoria anterior.

Esta calificación se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

Alumnos durante el examen de Selectividad 2025. / A. J. González

Modelo de examen de la PAU

Un cálculo en el que se introduce un matiz subjetivo a partir del nuevo modelo de examen estrenado en 2025, y que hace que la prueba se adapte por completo a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la última reforma educativa.

Esta adaptación implica que el diseño de los exámenes tendrá en cuenta el desarrollo de competencias establecido por la Lomloe. Así, la formulación de cada prueba contendrá, como mínimo, entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial que deberán responderse obligatoriamente. Para que la calificación de una materia de la fase de admisión tenga validez y pueda ser computada, en la fase obligatoria se debe sacar un mínimo de 4 y en la voluntaria, un 5.

Alumnos antes de entrar a la examen de Selectividad / A.J.González

Así se calcula la nota de la PEvAU

Para la calificación final de la Selectividad, la nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.

En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección. Para el cálculo de la nota es necesario sacar un mínimo de 4 en estas pruebas.

Así funcionan los parámetros de ponderación de la PAU

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, y la nota mínima para contar es un 5. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Para la calificación de acceso la operación es sencilla: se multiplica por 0,6 la nota de Bachillerato y por 0,4 el resultado de la fase obligatoria. Por ejemplo, si la nota de Bachillerato es un 7,9 y la de la prueba obligatoria un 7,4, la nota final es un 7,7. A esta nota hay que sumarle las calificaciones de la fase voluntaria, que se multiplica por 0,1 o 0,2 en función de los criterios de ponderación.

En Andalucía, las notas de la fase ordinaria de la Selectividad se publicarán a las 10.00 horas del jueves 11 de junio.