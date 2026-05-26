Ni sorpresas ni grandes cambios, pero atentos a la IA: lo que deben saber los estudiantes sobre la PAU 2026 en Andalucía

Todo listo para que más de 40.000 estudiantes andaluces se enfrenten a uno de los trances decisivos de sus vidas: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, que determinará la carrera universitaria que cursarán a partir de septiembre y sentará las bases de su futuro profesional.

Tras el tsunami de nervios vivido en la convocatoria de 2025 con la entrada en vigor del nuevo modelo de examen, que se adaptaba por completo a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la última reforma educativa, la prueba de este año se presenta sin novedades o cambios significativos, pero llega eso sí con un ojo puesto en el uso de la Inteligencia Artificial en la prueba y el control de las universidades al uso de dispositivos electrónicos que faciliten el copiar en el examen.

La primera jornada de la convocatoria extraordinaria de Selectividad de 2025 en Córdoba. / Manuel Murillo

Estas son las claves de la PAU 2026 en el Distrito Único Andaluz.

Modelo de examen de la PAU en Andalucía

La adaptación de las pruebas a la Lomloe implica que el diseño de los exámenes tiene en cuenta el desarrollo de competencias establecido por normativa. Así, la formulación de cada prueba contiene, como mínimo, entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial que deberán responderse obligatoriamente.

Asimismo., se mantiene un único ejercicio para cada materia (y no dos exámenes a elegir uno como ocurría anteriormente), y cada uno estará estructurado en diferentes apartados donde sí se podrá elegir las preguntas. A modo orientativo, los estudiantes pueden consultar en el Distrito Único Andaluz los modelos de examen y orientaciones para la realización de las pruebas.

Otro de los aspectos que establece el nuevo modelo es que aunque sea posible elegir entre distintas preguntas, el planteamiento de los enunciados requerirá haber estudiado todo el temario. Las preguntas podrán plantearse con diferentes formatos de respuesta: cerradas (tipo test), semiconstruidas y abiertas.

Un profesor reparte los exámenes a estudiantes cordobeses que realizan la Selectividad. / A. J. González

Materias a examen en la PAU

En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección.

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Calificación mínima

En la fase obligatoria se requerirá una calificación mínima de 4 para la media de la prueba, mientras que en la voluntaria se exigirá como nota mínima una calificación de 5 para poder hacer la media de la nota final de la Selectividad.

Cálculo de la nota final

En este aspecto no hay cambios. Para la calificación de acceso la operación es sencilla: se multiplica por 0,6 la nota de Bachillerato y por 0,4 el resultado de la fase obligatoria. Por ejemplo, si la nota de Bachillerato es un 7,9 y la de la prueba obligatoria un 7,4, la nota final es un 7,7. A esta nota hay que sumarle las calificaciones de la fase voluntaria, que se multiplica por 0,1 o 0,2 en función de los criterios de ponderación.

Un alumno realiza el examen de Matemáticas de la Selectividad. / Manuel Murillo

Cuidado con las faltas de ortografía

Las faltas de ortografía en los ejercicios serán penalizadas con hasta un 10% de la nota. La nueva normativa valora la coherencia expositiva, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación.

Cerco a la IA para copiar en el examen

La mayor parte de las universidades andaluzas, entre ellas la Universidad de Córdoba han anunciado que desplegarán detectores de señal para evitar el uso de móviles y de la Inteligencia Artificial (IA) para copiar en los exámenes de la Selectividad

En el caso de Córdoba, los dispositivos estarán presentes en las 20 sedes de examen con las que cuenta la UCO en la provincia, siete de ellas en la capital. Se trata de un sistema - inapreciable a simple vista para el alumnado- que, “sin ningún tipo de contacto”, detecta si una persona lleva encima un smartphone, smartwatch, tablet u otro aparato similar, “aunque esté apagado.

En caso de detectarse el uso de estos dispositivos, el examen se retiraría de forma inmediata y, por tanto, la prueba quedaría suspendida.

No obstante, se contemplan excepciones para el alumnado que utilice dispositivos médicos (por ejemplo, medidores de glucosa) o audífonos.