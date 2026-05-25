Calendario de la Selectividad 2026 en Andalucía: Estas son las fechas clave de la PAU

Cuenta atrás para la prueba de Selectividad en Andalucía, en la que más de 40.000 estudiantes andaluces afrontarán el que, sin duda, será uno de los exámenes más importantes de su vida académica: la prueba de acceso a la universidad (PAU).

Tras el susto de la novedad de 2025, con el cambio en el modelo de examen al adaptarse por completo a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la última reforma educativa, esta convocatoria llega sin sobresaltos destacables y mantiene la esencia de la última PAU.

A saber, un diseño de los exámenes que tendrá en cuenta el desarrollo de competencias establecido por la Lomloe. Así, la formulación de cada prueba contendrá, como mínimo, entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial que deberán responderse obligatoriamente. Para que la calificación de una materia de la fase de admisión tenga validez y pueda ser computada, el alumnado tendrá que alcanzar una calificación igual o superior a 5 puntos.

Docentes durante una de las pruebas de la fase extraordinaria de Selectividad celebradas en Córdoba. / Manuel Murillo

Convocatoria ordinaria de la PAU

Los alumnos que hayan superado 2º de Bachillerato se enfrentarán a la convocatoria ordinaria de Selectividad los próximos 2, 3 y 4 de junio.

Horarios

Con respecto a los horarios, salvo que alguna sede realice alguna modificación, la citación durante los tres días de exámenes dará comienzo a las 08:00 horas y las pruebas serán de 08:30 a 15:00 horas.

Para cada jornada, se establece un horario de 08:30 a 10:00 para el primer examen, de 11:00 a 12:30 para la segunda prueba y de 13:30 a 15:00 horas para el último examen.

Además, se habilitan las tardes del 3 y 4 de junio para aquellas pruebas con incompatibilidad horaria (al coincidir dos materias en el mismo día y hora). Los turnos de examen en estos casos son de 17.00 a 18.30, y de 19.00 a 20.30. El calendario completo puede consultarse aquí .

Publicación de las notas de la PAU

Las notas de la Selectividad se publicarán en los portales web de cada universidad el jueves 11 de junio a las 10.00 horas.

Alumnos realizan el examen de Matemáticas II en Córdoba. / Manuel Murillo

Revisión de exámenes

En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 12 al 16 de junio. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz tendrá lugar del 12 de junio al 22 de junio.

Adjudicación de plazas de la PAU en Andalucía

El 2 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase ordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 8 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio.

Estudiantes en la Facultad de Medicina de Córdoba, antes de la Selectividad / A.J.González

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Los resultados de las pruebas se publicarán el 10 de julio y el plazo de preinscripción se abre del 11 al 15 de julio, publicándose la primera adjudicación el 18 de julio.