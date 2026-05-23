La IV edición de Activos desvela en Sevilla la hoja de ruta para la economía andaluza: esto es lo que marcará el 2026

Bajo el título “Radiografía de la economía de Andalucía”, el encuentro, organizado por El Correo de Andalucía y Activos, con la colaboración de Diario Córdoba y La Opinión de Málaga, reunirá el próximo 3 de junio en la Fundación Cajasol de Sevilla a más de un centenar de representantes del ámbito económico, empresarial e institucional.

El objetivo será analizar el papel de aquellas actividades económicas llamadas a impulsar la creación de riqueza, favorecer la retención del talento y contribuir al bienestar social en Andalucía.

Radiografía de la economía andaluza: claves para el tejido empresarial en 2026

El encuentro estará conducido por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, que guiará una jornada en la que se alternarán diálogos con protagonistas de primer nivel y mesas de debate con representantes de algunos de los principales sectores de la economía andaluza.

La bienvenida institucional correrá a cargo de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, mientras que la apertura del acto será realizada por Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. A continuación, Martí Saballs mantendrá un diálogo con Maurici Lucena, presidente de Aena, centrado en el papel de las infraestructuras y la conectividad como palancas de competitividad para el territorio.

Infraestructuras y macroeconomía: la visión de los líderes del sector

Uno de los bloques centrales de la jornada será la mesa redonda “Empresas con las llaves del éxito”, moderada por Isabel Morillo, directora de este medio. En ella participarán Enrique Sánchez, director general de Grupo Fonsán; Carlos Javier Rodríguez, delegado institucional de Statkraft en Andalucía; Francisco Galnares, director general de Syrsa Automoción; y Antonio Martín, delegado de Grupo Martín Casillas.

El debate permitirá tomar el pulso a compañías que operan en ámbitos clave para la economía andaluza, desde la automoción y la energía hasta la construcción, los servicios y la actividad empresarial vinculada al territorio. La mesa abordará los retos que afrontan estas empresas en materia de crecimiento, innovación, inversión, empleo y adaptación a un escenario económico en constante cambio.

Tras esta mesa, la jornada incorporará un segundo diálogo protagonizado por Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, junto a Martí Saballs. Su intervención aportará una visión global sobre el momento actual, las perspectivas de crecimiento y los factores que pueden condicionar la evolución de la economía andaluza en los próximos meses.

El empleo y la estructura productiva: el papel de las instituciones

Las jornadas contarán también con la presencia de Rocío Blanco, consejera en funciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que aportará la visión institucional sobre los retos del mercado laboral, la actividad empresarial y la competitividad del tejido productivo andaluz.

La clausura institucional correrá a cargo de Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, que cerrará una jornada orientada a tomar el pulso al tejido empresarial andaluz y a abrir una conversación sobre los desafíos inmediatos de nuestra comunidad.

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