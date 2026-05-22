El Parlamento andaluz aprueba ayudas para las familias de víctimas del accidente de Adamuz

El Parlamento de Andalucía, a través de su Diputación Permanente, ha aprobado este viernes el decreto-ley que recoge las ayudas a las familias y víctimas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas el 18 de enero de este año.

La convalidación de esta norma ha contado con el voto del PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, lo que supone que todos los partidos han apoyado la cuestión, que fija las cuantías de estas ayudas entre 16.828 euros y 481 euros para los heridos y 14.424 euros para las familias de los fallecidos, según una nota de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

El consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto, ha explicado que el texto que se ha convalidado en la Diputación Permanente es "legal, oportuno y absolutamente necesario" y garantiza "la continuidad asistencial en el servicio público sanitario para las secuelas físicas y psicológicas una vez que se agote la cobertura del seguro de transportes de viajeros".

La norma, ha añadido el titular de Justicia, "no pretende cuantificar el dolor, eso es absolutamente imposible, pero sí ayudar a las personas afectadas no solo con ayudas económicas sino con la simplificación administrativa".

Quienes quieran acogerse a estas ayudas tendrán tres meses desde que se publique el texto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y podrán hacerlo de forma presencial o telemática.

Para acceder a estas ayudas, han detallado desde la Junta, no será necesario aportar documentos "que ya estén en poder administración o que hayan presentado para pedir las ayudas estatales, con las que son complementarias".

La Junta se ha comprometido a resolver cada solicitud en un plazo máximo de dos meses desde que se presente y abonará las ayudas, exentas del tramo autonómico del IRPF, en un pago único.