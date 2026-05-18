Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M: los resultados calle a calle

Andalucía ha celebrado este 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas en las que más de 6,8 millones de votantes han sido convocados para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz.

¿Quieres saber qué han votado tus vecinos en estas elecciones autonómicas? Introduce el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido. Podrás consultar los resultados de los barrios de los 785 municipios de toda Andalucía, sean tanto grandes ciudades como pequeños pueblos.

Estos son los resultados de las Elecciones en Andalucía 2026

Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas de la mañana, Diario CÓRDOBA sigue en directo la jornada electoral, con una cobertura informativa especial a pie de urna, con los principales datos de la jornada electoral, el seguimiento del escrutinio a partir de las 20.00 horas y las reacciones de los partidos políticos, y los candidatos por Córdoba, a los resultados.

Estos son los resultados de las Elecciones 2026 en Andalucía.