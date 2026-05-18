El reloj de Andalucía ya corre: las fechas que deciden si hay nuevo Gobierno o repetición electoral

Andalucía entra tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026 en el calendario institucional para constituir el nuevo Parlamento y elegir al próximo presidente de la Junta de Andalucía. El proceso tiene varias fechas clave: la sesión constitutiva de la Cámara autonómica, la propuesta de candidato, el debate de investidura, las votaciones y, en caso de bloqueo, el plazo máximo que puede llevar a una nueva convocatoria electoral.

Los comicios dibujan un escenario en el que la investidura requerirá de pactos y acuerdos a fin de garantizar la estabilidad gubernamental. El PP-A de Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta, quedándose con 53 parlamentarios –la mayoría está fijada en 55 escaños- y Vox se perfila como la llave del Gobierno andaluz.

Por su parte la izquierda ya ha manifestado que no se abstendrá para facilitar la investidura de Juanma Moreno, por lo que crece la probabilidad de un escenario de bloqueo si no hay acuerdo entre PP-A y Vox.

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, en las puertas de la sede de su partido en Sevilla, donde ha celebrado los resultados electorales andaluces de este domingo. / Raúl Caro / EFE

Resultados de las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Así, en las elecciones del 17M, el PP-A ha sido la fuerza más votada en Andalucía y obtuvo 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE-A logró 28 diputados –perdiendo dos respecto a 2022-, Vox obtuvo 15 (uno más), Adelante Andalucía alcanzó 8 (seis más) y Por Andalucía mantiene los 5 diputados de 2022.

Con una participación del 64,8%, con 4.218.032 votos emitidos, el PP-A ha sumado 1.735.819 votos, el 41,6%; el PSOE-A, 947.713 votos, el 22,7%; Vox, 576.635 votos, el 13,8%; Adelante Andalucía, 401.732 votos, el 9,6%; y Por Andalucía, 263.615 votos, el 6,3%.

El calendario de Andalucía tras el 17M

Tras las elecciones, la primera fecha marcada es el 11 de junio de 2026. Ese día se constituye el Parlamento andaluz salido de las urnas. La Cámara está formada por 109 diputados, repartidos por provincias: Almería 12, Cádiz 15, Córdoba 12, Granada 13, Huelva 11, Jaén 11, Málaga 17 y Sevilla 18.

A partir de la constitución de la Cámara, la Presidencia del Parlamento debe abrir consultas con los portavoces de los grupos políticos y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. El Reglamento del Parlamento establece que esa propuesta debe realizarse en un plazo máximo de 15 días desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del presidente. Además, el propio Reglamento precisa que, salvo previsión expresa, los plazos señalados por días se computan en días hábiles.

Calendario de la investidura en Andalucía / CÓRDOBA (Imagen creada con IA)

En términos prácticos, el calendario queda así:

17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía. 11 de junio de 2026. Constitución del nuevo Parlamento andaluz.

Constitución del nuevo Parlamento andaluz. Tras el 11 de junio. Ronda de consultas de la Presidencia del Parlamento con los grupos.

Ronda de consultas de la Presidencia del Parlamento con los grupos. Hasta 15 días hábiles desde la constitución. Propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta.

Propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta. Debate de investidura. El candidato presenta su programa ante el Pleno.

El candidato presenta su programa ante el Pleno. Primera votación. Necesita mayoría absoluta: 55 diputados .

Necesita mayoría absoluta: . Segunda votación. Si no logra la mayoría absoluta, se celebra 48 horas después y basta la mayoría simple.

Si no logra la mayoría absoluta, se celebra y basta la mayoría simple. Dos meses desde la primera votación. Si ningún candidato obtiene la confianza de la Cámara, el Parlamento queda disuelto automáticamente y se convocan nuevas elecciones.

Cómo funciona la investidura en Andalucía

El Estatuto de Autonomía establece que el presidente de la Junta es elegido por el Parlamento de Andalucía entre sus miembros. La Presidencia de la Cámara, tras consultar a los portavoces de los grupos, propone un candidato. Ese candidato expone su programa de gobierno y solicita la confianza del Parlamento.

La primera votación exige mayoría absoluta, es decir, al menos 55 votos favorables en una Cámara de 109 diputados. Si no alcanza esa cifra, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta la mayoría simple. Si tampoco se desbloquea la elección y transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato haya logrado la confianza parlamentaria, el Parlamento se disuelve automáticamente y el presidente de la Junta en funciones debe convocar nuevas elecciones.

Una vez elegido por el Parlamento, el presidente es nombrado por el Rey y designa a los miembros del Consejo de Gobierno. Hasta entonces, el Ejecutivo cesante continúa en funciones tras las elecciones y permanece así hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Qué mayoría necesita el próximo presidente de la Junta de Andalucía

La clave parlamentaria está en los 55 escaños de la mayoría absoluta. El PP-A, con 53 diputados, queda a dos escaños de esa cifra. En una primera votación de investidura necesitaría alcanzar esos 55 apoyos. Si no lo consigue, en la segunda votación bastaría con tener más votos a favor que en contra.

La aritmética parlamentaria deja varias cifras relevantes: el PP-A suma 53 escaños; PP-A y Vox alcanzarían los 68 votos; PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía sumarían 41 votos. La investidura dependerá, por tanto, de cómo se ordenen los apoyos, rechazos y abstenciones en el Pleno.