¿Qué ha votado Andalucía este 17M? Las elecciones andaluzas 2026 en cinco gráficos

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo han otorgado la victoria al PP-A en Andalucía, que revalida el resultado de 2022 como el partido más votado, pero pierde cinco diputados, quedándose con 53 parlamentarios, a dos de la mayoría absoluta. Unos resultados que suponen un revés a la mayoría de sondeos y encuestas previos a la cita con las urnas, y que apuntaban a la revalidación de la mayoría absoluta, marcada en 55 diputados.

Con una participación del 64,84% (ocho más que en 2022), y 4.218.032 votos emitidos, el PP-A ha obtenido 53 diputados, con 1.735.819 votos, el 41,6%;, el PSOE-A, 947.713 votos, el 22,7%; Vox, 576.635 votos, el 13,8%; Adelante Andalucía, 401.732 votos, el 9,6%; y Por Andalucía, 263.615 votos, el 6,3%.

Votación en las elecciones andaluzas / CÓRDOBA

El día después de los comicios toca mirar la letra pequeña de los resultados obtenidos en la provincia, que se resumen en los gráficos a continuación.

Resultados de las elecciones en Andalucía

En las elecciones del 17M, el PP-A ha sido la fuerza más votada en Andalucía y obtuvo 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE-A logró 28 diputados –perdiendo dos respecto a 2022-, Vox obtuvo 15 (uno más), Adelante Andalucía alcanzó 8 (seis más) y Por Andalucía mantiene los 5 diputados de 2022.

Resultados de las elecciones del 17M por provincias

Los resultados de las elecciones del 17M en Andalucía: municipio a municipio

Los resultados de las elecciones del 17M en Andalucía: esto ha votado tu vecino

¿Quieres saber qué han votado tus vecinos en estas elecciones autonómicas? Introduce el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido. Podrás consultar los resultados de los barrios de los 785 municipios de toda Andalucía, sean tanto grandes ciudades como pequeños pueblos.

Los parlamentarios en la Cámara autonómica

Estos son los 109 parlamentarios que han conseguido su acta en el Parlamento autonómico en las elecciones del 17M.

Los parlamentarios en Andalucía por Almería

Los parlamentarios en Andalucía por Cádiz

Los parlamentarios en Andalucía por Córdoba

Los parlamentarios en Andalucía por Granada

Los parlamentarios en Andalucía por Huelva

Los parlamentarios en Andalucía por Jaén

Los parlamentarios en Andalucía por Málaga

Los parlamentarios en Andalucía por Sevilla