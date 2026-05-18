ELECCIONES ANDALUCÍA 2026
¿Qué ha votado Andalucía este 17M? Las elecciones andaluzas 2026 en cinco gráficos
El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y queda en manos de Vox, el PSOE se hunde y la izquierda andalucista da la sorpresa
Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, los resultados del 17M y todas las reacciones tras la noche electoral
Las elecciones andaluzas del 17 de mayo han otorgado la victoria al PP-A en Andalucía, que revalida el resultado de 2022 como el partido más votado, pero pierde cinco diputados, quedándose con 53 parlamentarios, a dos de la mayoría absoluta. Unos resultados que suponen un revés a la mayoría de sondeos y encuestas previos a la cita con las urnas, y que apuntaban a la revalidación de la mayoría absoluta, marcada en 55 diputados.
Con una participación del 64,84% (ocho más que en 2022), y 4.218.032 votos emitidos, el PP-A ha obtenido 53 diputados, con 1.735.819 votos, el 41,6%;, el PSOE-A, 947.713 votos, el 22,7%; Vox, 576.635 votos, el 13,8%; Adelante Andalucía, 401.732 votos, el 9,6%; y Por Andalucía, 263.615 votos, el 6,3%.
El día después de los comicios toca mirar la letra pequeña de los resultados obtenidos en la provincia, que se resumen en los gráficos a continuación.
Resultados de las elecciones en Andalucía
En las elecciones del 17M, el PP-A ha sido la fuerza más votada en Andalucía y obtuvo 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE-A logró 28 diputados –perdiendo dos respecto a 2022-, Vox obtuvo 15 (uno más), Adelante Andalucía alcanzó 8 (seis más) y Por Andalucía mantiene los 5 diputados de 2022.
Resultados de las elecciones del 17M por provincias
Los resultados de las elecciones del 17M en Andalucía: municipio a municipio
Los resultados de las elecciones del 17M en Andalucía: esto ha votado tu vecino
¿Quieres saber qué han votado tus vecinos en estas elecciones autonómicas? Introduce el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido. Podrás consultar los resultados de los barrios de los 785 municipios de toda Andalucía, sean tanto grandes ciudades como pequeños pueblos.
Los parlamentarios en la Cámara autonómica
Estos son los 109 parlamentarios que han conseguido su acta en el Parlamento autonómico en las elecciones del 17M.
Los parlamentarios en Andalucía por Almería
Los parlamentarios en Andalucía por Cádiz
Los parlamentarios en Andalucía por Córdoba
Los parlamentarios en Andalucía por Granada
Los parlamentarios en Andalucía por Huelva
Los parlamentarios en Andalucía por Jaén
Los parlamentarios en Andalucía por Málaga
Los parlamentarios en Andalucía por Sevilla
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