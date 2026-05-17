María Jesús Montero acude "con ilusión" a las urnas: "Lo más importante es animar a todo el mundo a votar "

"Con ilusión y tranquila". Así ha acudido la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a las urnas. Poco después de las 11:00 y con una gran expectación, la líder de los socialistas andaluces ha entrado en el aula de plástica del Colegio Safa de la calle Calatrava. Rodeada de una importante comitiva socialista y con una sonrisa, la líder del PSOE-A ha ejercido su derecho al voto.

Las encuestas no están a su favor. Los últimos sondeos predicen que el partido socialista podría volver a alcanzar un nuevo mínimo histórico de escaños en la Cámara autonómica. Las encuestas anticipan que Montero lograría entre 24 y 27 escaños, esto supondría una caída de entre tres y seis escaños con respecto a los resultados que obtuvo su predecesor, Juan Espadas, en 2022.

"Lo más importante es animar a todo el mundo a votar que acuda a las urnas", ha explicado la dirigente socialista a preguntas de los medios a su salida del colegio electoral. Este ha sido el mensaje que los socialistas han repetido una y otra vez en los últimos días de campaña: que todos los que alguna vez hayan votado al PSOE, lo vuelvan a hacer. "Animo a todo el mundo a votar, que nadie se quede en casa y participe", ha insistido.

El PSOE apela a quienes alguna vez les han votado

La candidata socialista, que pasará el día con su familia y sus compañeros de formación, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha puesto todavía en contacto con ella, aunque ha puntualizado que está segura de que lo hará a lo largo de la jornada. "Me va a transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo", ha defendido la exministra de Hacienda con una sonrisa.

Será a las 20:00 cuando cierren los colegios electorales y las medas comiencen a contabilizar los votos. Será entonces cuando la candidata del PSOE compruebe si con su campaña han conseguido movilizar a esos 500.000 votantes que históricamente habían votado al Partido Socialista y en las últimas autonómicas se quedaron en casa o cambiaron la papeleta por la del ahora presidente, Juanma Moreno.

"Espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha insistido Montero. La dirigente socialista, que ha pedido a los ciudadanos que acudan a las urnas y ha recordado que "hay tiempo", aunque hayan salido durante el fin de semana.