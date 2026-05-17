Juanma Moreno vence en las elecciones andaluzas pero sufre desgaste y no cumple sus objetivos

Juanma Moreno continuará siendo presidente de la Junta de Andalucía en su tercera legislatura consecutiva pero el desgaste de estos ocho años le ha impedido cumplir sus expectativas de alcanzar una amplía mayoría absoluta. Ha perdido votos y diputados. Y ahora dependerá de Vox que podrá negociar su entrada en el Gobierno autonómico tras las elecciones de este 17 M.

Moreno tenía tres objetivos en estas elecciones. El primero era ganar. Y lo ha conseguido con casi 20 puntos de de diferencia respecto a su primera adversaria, la socialista, María Jesús Montero, que se ha hundido por debajo de sus resultados de 2022. El segundo, era imponerse en las ocho provincias, y en todas las capitales, como ocurrió en 2022, incluyendo así el bastión socialista de Sevilla. Y también lo ha logrado. El mapa autonómico se ha vuelto a teñir de azul.

Pero el tercer objetivo era el más complicado: lograr una mayoría absoluta que le permitiera evitar depender de los pactos como ha ocurrido en Extremadura o Aragón. O al menos con un resultado que le permitiera gobernar en solitario forzando acuerdos puntuales. Y esta meta no parece haberla conseguido. Por un lado, porque no ha llegado a los 55 diputados, la cifra clave. Por otro, porque Vox no ha retrocedido y ha conseguido mantener su peso en el Parlamento andaluz.

Como preveían en el equipo de Moreno, el crecimiento de Adelante Andalucía ha sido clave para los resultados. La formación de José Ignacio García ha conseguido multiplicar por cuatro sus escaños y se ha quedado con los restos en varias provincias por los que peleaba el PP. En las provincias que se habían marcado como claves, como Almería, Huelva, Cádiz o Málaga, Moreno no ha conseguido revalidar los resultados de 2022.

El equipo de Moreno llegó a las 20.00 horas a la sede andaluza del PP situada en la calle San Fernando. Allí hace cuatro años, en una noche histórica, fueron cayendo uno tras otro los diputados hasta sumar la histórica cifra de 58. En esta ocasión, no hubo saltos, ni gritos. El escrutinio no cumplió las expectativas marcadas por la tarde.

No obstante, Moreno se ha esforzado durante toda la campaña en trasladar que un resultado por encima de los 53 diputados no podría ser un fracaso dadas las dificultades de revalidar la mayoría absoluta. Estaba preparado para el escenario con el que finalmente se ha encontrado. Se comprometión a "escuchar a las urnas". Ahora deberá decidir si intenta gobernar en solitario o si afronta su segundo gobierno de coalición aunque esta vez con una formación con la que no quería compartir gobierno en ningún caso.