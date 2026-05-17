Elecciones andaluzas del 17M: la disputa de los escaños en cada provincia de Andalucía al minuto

Más de 6,8 millones de electores andaluces han sido llamados a las urnas este domingo 17 de mayo para elegir a sus 109 representantes en la Cámara Autonómica, en unos comicios que, según todos los sondeos, el conteo de los votos mantendrá en vilo hasta el último momento el reparto de diputados y la posible revalidación de la mayoría absoluta por parte del PP-A de Juanma Moreno.

En las últimas elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, celebradas el 19 de junio de 2022, el Partido Popular fue el que obtuvo mayor ventaja en la asignación de los últimos escaños en cada provincia, lo que le alzó hasta los 58 diputados, tres más que la cifra mágica de la mayoría absoluta, cifrada en 55 parlamentarios.

La pelea por el último representante provincial puede cambiar de forma repentina a medida que va avanzando el escrutinio. En el siguiente gráfico mostramos las ocho provincias donde la diferencia se calcula en función del porcentaje de voto válido que necesitaría obtener la candidatura aspirante para hacerse con ese escaño. Para ver la información actualizada, recargue la página.

Las claves del sistema D’Hondt este 17M

Según sistema de reparto electoral basado en la ley D’Hondt para entrar en el reparto de escaños necesitas un umbral legal un 3% de los votos válidos en la provincia, pero en la práctica para conseguir un escaño hará falta un porcentaje mayor, entre el 5% y 15% según circunscripción. En el umbral real para conseguir representación influye el número de escaños por provincia, la fragmentación del voto y el sistema D´Hont.

A esta circunstancia es a la que se agarran partidos como Adelante Andalucía para lograr grupo parlamentario, fijado en 5 diputados, y también en Por Andalucía para mitigar el impacto de haberse presentado por separado a las elecciones, una decisión que les ha pasado factura en aquellas comunidades autónomas donde no concurrieron juntos. Ambas formaciones consideran que quien logre hacerse con los restos en cada provincia tendrá el éxito no asegurado, pero sí más al alcance.

Asimismo, Vox también está pendiente esta noche electoral de los denominados “flecos” que le ayudarían a arrebatar diputados en la bancada de la derecha y hacer peligrar la mayoría absoluta de los populares.

Según las encuestas, hay cinco provincias que podrían ser determinantes en el resultado final: Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Jaén.

Cómo se reparte el último escaño por provincia

Si tomamos como referencia las elecciones andaluzas de 2022, el umbral real aproximado para conseguir el último escaño en cada provincia fue el siguiente:

Sevilla (18 escaños)

Umbral real: alrededor de 5% – 6%

Es una provincia grande, así que el acceso es más “barato” en porcentaje.

Málaga (17 escaños)

Umbral real: en torno a 5% – 7%

Muy similar a Sevilla, aunque algo más competitivo en algunos casos.

Córdoba (12 escaños)

Umbral real: aproximadamente 7% – 9%

Al tener menos escaños, el porcentaje necesario sube.

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